Zie bijvoorbeeld het artikel van Patrick van Schie (VVD), in Trouw van 27 januari. Constant wordt geprobeerd met karikaturen, overdrijvingen en redeneerfouten een punt te maken. Dat is niet alleen oneerlijk waar het gaat om deze kwestie, maar het is ook schadelijk voor het maatschappelijk debat.

Zo zou de nieuwe donorwet inbreuk maken op de lichamelijke integriteit. Het wordt voorgesteld alsof de overheid na de dood van een patiënt het lichaam tot eigendom van de staat verklaart en het naar eigen goeddunken kan gebruiken voor wat dan ook. In werkelijkheid komt de staat daar natuurlijk niet aan te pas. Er komt geen ambtenaar de ruimte binnen om het lichaam op te eisen. Artsen zullen in bepaalde gevallen proberen mensenlevens te redden met organen die anders vernietigd zouden worden. Geen staat te bekennen. Wel meer mogelijkheden voor medische zorg.

Vooruit, u mag nog kiezen

Maar stel dat we meegaan in die redenering. Dan is uw lichaam na uw dood nu ook al eigendom van de staat. Die verplicht namelijk uw lichaam binnen afzienbare tijd te laten vernietigen. Vooruit, u mag nog kiezen hoe die vernietiging plaats zal vinden: door de gevolgen van begraving of door crematie. Ook uw nabestaanden hebben verder weinig inspraak. Zouden zij uw lichaam ter nagedachtenis liever nog even bewaren, dan is het diezelfde overheid die dat sinds mensenheugenis verbiedt. Uw lichaam zal hoe dan ook vernietigd worden.

Hoe kan er sprake zijn van ‘uw lichaam’ als u niet meer bestaat?

En zelfs met dat ‘uw lichaam’ is er al sprake van een redeneerfout. Want hoe kan er sprake zijn van ‘uw lichaam’ als u niet meer bestaat? Dat is nu eenmaal het trieste van de dood: u bent niet meer. Uw nabestaanden zullen moeten leven met het missen van een dierbare. Met de nieuwe Wet op de orgaandonatie kan veel anderen datzelfde leed voorlopig bespaard blijven.

Het is goed dat ook kwesties die moreel gevoelig liggen onderwerp van debat zijn, maar het deugt beslist niet dat geprobeerd wordt het publiek te misleiden om de eigen morele overtuigingen te beschermen. Als die redeneerfouten echt de enige basis vormen voor de bezwaren tegen deze wet, dan lijkt het pleit me beslecht.

