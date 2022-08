Dat Hoekstra zijn collega’s in de rug aanviel is voor iedereen duidelijk

Wie wordt uitgenodigd voor een van de stikstofberaden in de polder, waant zich in een aflevering van Het Familiediner van de EO. Met wie zit ik straks aan tafel? Zou de boze oom wel of niet komen opdagen?

Johan Remkes voert sinds begin deze maand gesprekken en steeds meer dringt zich de vraag op waar we met z’n allen naar kijken. Is hij bemiddelaar, ‘onafhankelijk gespreksleider’ (zoals premier Rutte hem noemt) of valt hij terug in zijn oude rol als informateur?

Er hangt inmiddels zoveel schimmigheid boven de klus die Remkes moet klaren, dat ongelukken niet konden uitblijven. Het crisisdebat over de draai van CDA-leider Wopke Hoekstra is er een direct gevolg van.

Ramkoers

Even terug naar het Kamerdebat van eind juni, toen partijen constateerden dat het kabinet en een deel van de boeren op ramkoers lagen. Caroline van der Plas (BBB) begon over een ‘bemiddelaar’, Sophie Hermans (VVD) over een ‘verzoeningsoverleg’. Rutte voelde wel iets voor gesprekken, maar de stikstofdoelen stonden wat het kabinet betreft niet ter discussie. De snelheid waarmee ze moeten worden behaald evenmin.

Dat er vanuit de boerensector afwijzend werd gereageerd op de keuze voor Remkes, valt goed te begrijpen. De VVD’er was voorzitter van de commissie die in 2020 pleitte voor halvering van de stikstofuitstoot per 2030. Daarna werd Remkes informateur van het huidige kabinet, dat dit doel vastlegde in het coalitieakkoord. Zijn vingerafdrukken zitten aan iedere bladzijde van dit dossier. Hoezo onafhankelijk gespreksleider?

Vervolgens gebeurde er iets opmerkelijks: Remkes heeft zijn rol opgerekt tot veel meer dan begeleider of verzoener. De gesprekken gaan niet alleen meer over stikstof, maar bijvoorbeeld ook over het klimaat en de waterkwaliteit. Er zijn ‘geen taboes’ en er is ruimte voor alle ideeën, verzekert Remkes de vele mensen die aanschuiven bij het familiediner.

Meepraten over alles

In dit polderland is het niet ongebruikelijk dat belangenorganisaties meepraten over alles, maar uiteindelijk is het woord aan de wetgever. Hier gebeurt het omgekeerde. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ingestemd met de stikstofplannen van het kabinet, waarna onder leiding van Remkes een circus is opgetuigd dat de indruk wekt van een ronde heronderhandelen.

‘Geen taboes’ betekent dat over alles gesproken kan worden, dus ook over aanpassingen en vertragingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en ChristenUnie stelden eerder deze maand in schriftelijke vragen aan het kabinet de beoogde ammoniakreductie ter discussie. Die is te streng, vinden de coalitiepartijen. Het was een veeg teken.

Lijnrecht tegen het eigen beleid

Wopke Hoekstra ging vorige week nog een paar stappen verder door zijn handen af te trekken van de 2030-deadline, een actie die lijnrecht ingaat tegen het eigen kabinetsbeleid. Je zou kunnen concluderen dat de CDA’er op nogal brutale en gevaarlijke wijze de ruimte grijpt die volgens hem is ontstaan tijdens de tournee van Remkes.

Rutte probeerde de zaak vorige week zo klein mogelijk te maken, door te suggereren dat Hoekstra als partijleider iets meer ruimte heeft dan andere ministers om ‘kleur te wangen’ te krijgen. Staatsrechtelijk een kul-argument. Dat Hoekstra hier met een goed voorbereide actie zijn collega’s in het kabinet in de rug aanviel was voor iedereen zichtbaar, zelfs in de door Remkes gecreëerde dichte mist.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.