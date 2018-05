Dat Hilfiger-pak begon een beetje te knellen

Zo’n tweeënhalf uur in de trein gezeten. Na station Bergen op Zoom werd het stil om mij heen en bleef ik alleen over met het vlakke landschap, tot we niet meer van elkaar te onderscheiden waren.

Ik was in Middelburg voor de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards, een prestigieuze prijs voor mensen die zich ingezet hebben voor mensenrechten. Een Zuid-Soedanese bisschop zou een van de laureaten zijn en er moest een stuk komen. In de verte zag ik al de kerk waar de plechtigheid zou plaatsvinden. Ik moest een brug over en ik was nog niet met de oversteek begonnen, of een frisse wind nam mij onder handen. Op die lentestorm had ik niet gerekend.

De kerk was afgezet met dranghekken. Het was duidelijk: hier werd iets bewaakt. In het bijzonder de koning en de koningin die bij de uitreiking aanwezig zouden zijn. Ik was laat en kreeg een plekje achter in de kerk. Een bekend Nederlands beeld: een eeuwenoude kerk vol met stemmig geklede mensen die iets herdenken of plechtig willen vieren. Kijk: daar was Herman van Veen. In het programmaboekje las ik dat hij ook een award zou uitreiken. Herman van Veen liep door de kerk. Hij hield een viool vast, schudde hier en daar een hand en vulde voor de rest de kerk met Herman van Veen zoals alleen Herman van Veen dat kan.

Vijf laureaten Er klonk hoorngeschal. We moesten gaan staan, wat er weer voor zorgde dat mijn programmaboekje op de grond viel. Nadat ik het had opgeraapt, zag ik de koning, de koningin, prinses Beatrix en de vijf laureaten binnen komen lopen. In de bisschop had ik mij verdiept, de andere vier kende ik niet. Er werden filmpjes vertoond over de laureaten. Die werden geprojecteerd op de eeuwenoude, witte muren van de kerk die met liefde gastvrijheid boden aan al die beelden van modern heldendom. Daarmee verdween ook de lichtheid die zich die dag als een teek in mij had vastgezogen. Daar zaten we: inwoners van zo’n beetje het gelukkigste land ter wereld. Onze zorgen leken opeens futiel Ik zag een bisschop die te midden van oorlog en geweld zijn landgenoten leert om met elkaar samen te leven. Ik zag een Turkse journalist die onverschrokken verslag doet van de schending van de persvrijheid in zijn land. Ik zag een Belgische natuurbeschermer die met gevaar voor eigen leven in Congo werkt. Ik zag een Costa Ricaanse diplomate die met hart en ziel gewerkt had aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ik zag een moedige vrouw uit Nepal, zelf jarenlang uitgebuit als huishoudslaaf, die nu zelf kindslaven opspoort en redt. Ze sprak ons ook toe en deed een appèl op ons om haar te helpen in haar werk. En toen gebeurde er nog wat met mij.