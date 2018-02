Dat het voorlopig gedaan is met referenda is niet meer dan terecht

Sterker, beide kampen zijn even verantwoordelijk voor het totaal mislukken van het referendum als nieuw democratisch instrument. Dat de wet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt geschrapt, nadat ook de Eerste Kamer zich erover gebogen heeft, en dat het dus voorlopig gedaan is met referenda in Nederland is niet meer dan terecht. Uithuilen en opnieuw beginnen.

Lees verder na de advertentie

De vormgeving van het raadgevend referendum was dusdanig dat de mislukking als het ware al was ingebouwd in de regeling zelf. Met name de op het laatst toegevoegde eis rond een minimale opkomst van de kiezer wekte verwachtingen die gewoonweg niet in te lossen waren. Als dertig procent van de kiezers de moeite neemt te stemmen in een referendum, is de uitslag geldig. Maar die ‘geldigheid’ suggereert vervolgens ook dat er een besluit genomen is en niet alleen maar een advies van de kiezer aan kabinet en Kamer om een genomen besluit te schrappen.

Leuk gevonden door Buma, maar of iets politiek uitkomt of niet was geen criterium in de referendumwet.

De kiesdrempel voor het raadgevend referendum hebben we te danken aan de PvdA. Warme pleitbezorgers van het instrument als Baudet, maar ook de Socialistische Partij gingen er vervolgens mee aan de haal en negeerden het feit dat het bij het Oekraïnereferendum om niet meer ging dan een advies van de stemmers.

Verlicht despoot Iedereen die de uitslag niet uitlegde als een verbod op het ondertekenen door Nederland van het associatie­verdrag, was een soort verlicht despoot en in ieder geval een vijand van de democratie. Dat was een bewust verkeerde uitleg van de betekenis van de uitslag van een referendum. Ten behoeve van eigen politieke doelen. Hier ligt een deel van de schuld voor de mislukking. Om dan als SP nu maar te roepen dat ‘we’ ons het referendum niet laten afpakken en dat ‘dus’ wij de democratie-vijandige personen en partijen moeten stoppen, is een gotspe. Het CDA deed overigens niet anders rond het Oekraïnereferendum. De uitslag diende voor kabinet en parlement dwingend te zijn, vond Van Haersma Buma. Terwijl wat hem betreft het kabinet de uitslag van het komende referendum over de sleepwet naast zich neer kan leggen. Zijn argument: het is raar de uitslag van een referendum serieus te nemen als je bezig bent dat instrument te schrappen. Leuk gevonden, maar of iets politiek uitkomt of niet was geen criterium in de referendumwet.