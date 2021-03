Dat het CDA veel stemmen zou hebben verloren door onze berichtgeving is te veel eer voor deze krant

De kaart van het nieuwe politieke landschap, vrijdag in Trouw, maakte in één klap duidelijk hoe – ogenschijnlijk – ­liberaal Nederland is geworden. De kaart was bijna volledig blauw. Het blauw van de VVD. De ‘blauwen’ waren volgens deze kaart in 288 gemeenten de grootste partij geworden. D66 neemt landelijk de tweede positie in, vaak ten koste van het CDA.

“De glorieuze CDA-tijden van wel veertig, soms wel vijftig ­zetels, in de jaren tachtig lijken voorgoed voorbij (...). In bijna alle gemeenten staat het CDA op verlies”, schrijft redacteur Jeannine Julen in de Verdieping. CDA-prominent Jan Schinkelshoek constateert in diezelfde krant op de opiniepagina dat D66 in het politieke midden de plaats heeft ingenomen van het CDA. Hij wijt dat aan de ‘al lang geleden ingezette ontideologisering, een deconfessionalisering, zelfs secularisering’. Niemand weet meer goed waar de partij voor staat, meent het oud-Kamerlid.

Intussen was de mail van Dirk de Vries uit Goes naar mij doorgestuurd. “De vlag kan uit bij Trouw na de formidabele winst van D66 en het pijnlijke verlies van het CDA. Aan beide hebben jullie een onmiskenbare bijdrage geleverd”, luidt zijn ietwat verbitterde verklaring aan de redactie. De Vries stond niet alleen in zijn kritiek. Meerdere lezers reageerden pissig op de huns inziens negatieve ­berichtgeving over het CDA.

Loyaler

Na alle verkiezingen die ik als parlementair verslaggever of hoofdredacteur heb meegemaakt ben ik niet anders gewend. Steevast klinkt het geluid dat we te kritisch zijn op het CDA of te weinig aandacht besteden aan deze partij. Een deel van onze lezers (dat was circa 20 procent en nu waarschijnlijk minder) stemt op deze partij. Van Trouw, ooit verbonden aan een van de voorgangers van het CDA, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), wordt een loyalere opstelling verwacht. Ik vermoed dat de irritatie vooral ingegeven is door de teleurstelling over de verkiezingsuitslag en minder door onze verslaggeving, afgezien van columnisten die inderdaad een paar keer uithaalden naar de christendemocraten.

Toevallig komt tijdens het tikken van dit stukje Bart Zuidervaart binnenlopen, chef van de politieke redactie. Hij zucht als ik de mail van De Vries voorlees en zegt: “Unfair jegens het CDA? Ik denk eigenlijk dat we mild zijn geweest. Als je terugkijkt op de leiderschapswissel Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra, de WW-uitglijder en het feit dat Hoekstra zijn eigen verkiezingsprogramma niet goed kende, kun je toch niet zeggen dat het CDA goed bezig was. De verkiezingscampagne ging ­gewoon niet goed.” Even later kwam het nieuws dat CDA-voorzitter Rutger Ploum opstapt.

Ook bij Trouw gaat niet alles goed. Twee keer hebben verslaggevers mensen op straat benaderd wat zij gingen stemmen. Daar ­zaten jammer genoeg geen CDA-kiezers bij. Hadden we beter ons best moeten doen? Dat zou best kunnen. Zo’n idee wordt ’s morgens bedacht en moet vervolgens in een of twee dagen worden uitgevoerd. Dan lukt het niet altijd een soort van pluriforme vertegenwoordiging op straat te vinden.

Dat het CDA veel stemmen zou hebben verloren door onze berichtgeving is iets te veel eer voor deze krant. Zoals Schinkelshoek schrijft zit het probleem bij het CDA dieper: “Het raakt aan de wortels van de partij ... De rogge zal opnieuw moeten worden ­gezaaid’’. Ik hoop dat het CDA daarin zal slagen. Ons politieke stelsel wordt geschraagd door brede partijen in het politieke midden. Daar hoort vanzelfsprekend het CDA bij.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.