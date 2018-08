Dat gehijg, daar wil ik vreselijk graag van af

Zwemster Ranomi Kromowidjojo na haar bronzen plak op de 50 meter vrije slag: "Ik ben altijd blij met een medaille HIJG, maar ik denk met name de manier waarop ik hier de finale ben ingegaan HIJG na gisteren nogal wat HIJG eh HIJG pittige vragen van de media over de vorm en of het wel goed zou komen. HIJG. Ik ben gewoon bij mezelf gebleven HIJG en rustig gebleven. HIJG."

Baanwielrenner Matthijs Büchli met het goud van de kilometer tijdrit op zak: "HIJG. Hard starten. HIJG. En toen probeerde ik hem netjes te rijden. HIJG. Dat lukte de laatste anderhalve ronde niet helemaal HUUHIJG, maar JAHIJG uh HIJG heel mooi dat het is gelukt."

De EK atletiek beginnen vandaag, en ik weet zeker dat daar soortgelijks te horen zal zijn. Dafne Schippers: "Ik heb HIJG alles gegeven en dan HIJG moet je HIJG constateren dat dit het hoogst HIJGIJG haalbare is." Of iets dergelijks.

We vinden het een groot goed dat onze sporters meteen de pers te woord staan, bij winst én bij verlies

Als je het eenmaal gehoord hebt, kun je het niet meer niet-horen. Dat gehijg van atleten in de microfoon. Met beeld erbij valt het minder op, maar als je veel radio luistert, zoals ik afgelopen weekend, dan wordt het al snel een beetje ergerlijk. HIJG. Heel storend. HIJG. Zo allesoverstemmend HUUUHIJG, dat je niet eens meer hoort wat iemand hijgt. Ik bedoel: zegt.

We vinden het een groot goed dat onze sporters meteen de pers te woord staan, bij winst én bij verlies. Mooi is het. Puur. Een teken van karakter. Niet weglopen voor falen.

Intussen hebben ze de benen niet eens uit het water getrokken, hun voet nog niet uit het pedaal geklikt, zijn ze de finish nauwelijks gepasseerd of de plopkap van de NOS hangt al onder hun neus. Met als gevolg dat gehijg. Dat steeds overheersender GEHIJG.