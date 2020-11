Dat FvD het niet goed doet in de peilingen, zal niet vreemd zijn aan hun plots opspelende dapperheid

Toen ik vorig jaar op bezoek ging bij Thierry Baudet, begroette hij me met de woorden ‘Welkom bij de fascisten’. Dat was een grapje, verklaarde hij, omdat ik kort daarvoor had geschreven dat bij een Forum-bijeenkomst in Rotterdam ‘hele en halve fascisten’ hadden rondgelopen. Zulke grappen zal Baudet nu niet meer maken, denk ik.

Het is binnen zijn partij inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen met de nazisympathieën en antisemitische uitlatingen. Beter uitgedrukt: er lekt zoveel uit dat zelfs binnen ­Forum-gelederen wordt geroepen om een ‘volledige sanering’. Partijprominenten keren zich publiekelijk tegen de sussende koers van Baudet, voor Forum-begrippen zoiets als heiligschennis. Dat de partij het niet goed doet in de peilingen, zal niet vreemd zijn aan hun plots opspelende dapperheid.

Zaterdag meldde Het Parool dat binnen de jongerenafdeling van ­Forum (JFvD), die wordt aangevoerd door Freek Jansen, nummer 7 op de kieslijst voor de Tweede Kamer, nog steeds ruimte is voor extreem-­rechtse geluiden. Daar was eerder al het nodige over naar buiten gekomen, waarna een paar radicale figuren werden aangepakt. Maar zij niet alleen: ook vijf leden die alarm hadden geslagen werden geroyeerd. Volgens het bestuur hadden zij zich schuldig gemaakt aan ‘opruiing’. Een van deze vijf was coördinator van de JFvD in Zuid-Holland. En nu blijkt diens opvolger appjes rond te sturen met de boodschap dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische ­formule ooit had’ en dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Een ander, organisator van een JFvD-zomerkamp, noemt zichzelf ‘Germanist’ en strooit met de SS-lijfspreuk ‘Meine Ehre heisst Treue’.

Beetje zuur

Deze nazi-associaties onderstrepen wat Arnon Grunberg dit jaar verwoordde in zijn 4 mei-lezing: waar afkeer van de ene minderheid of nieuwkomer gewoon wordt, is de afkeer van de andere minderheid of nieuwkomer nooit ver weg.

“Het is logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden. Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij”, aldus Grunberg.

Het is een beetje zuur dat het Cidi, dat Baudet vorig jaar tijdens een ‘keppeltjesdag’ nog liet fulmineren tegen ‘open grenzen’ en ‘islamitische intolerantie’, nu pas wakker is geworden en zegt geen vertrouwen te hebben in het interne onderzoek dat Forum heeft aangekondigd. Maar beter laat dan nooit.

Het is een beetje zuur dat het ­Forum-senator en raadslid Annabel Nanninga is, bekend van haar ‘dobbernegers’ en Mein Kampf-grappen, die het gisteren als eerste aandurfde Baudet af te vallen en ‘keihard optreden’ eiste tegen het vuil binnen de JFvD. Maar het vuil zit dieper.

Sommige Forum-watchers zien deze crisis als het LPF-moment voor de partij, ofwel het begin van het einde. Ik weet het niet, maar ik hoor Geert Wilders lachen.

