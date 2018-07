Eerder al oordeelde de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) dat deze euthanasie op onderdelen niet zorgvuldig was geweest. Het is ook een van de vier euthanasiezaken die het Openbaar Ministerie in onderzoek heeft - mogelijk volgt er dus nog een strafzaak.

Dat euthanasie zo onder het vergrootglas ligt, is een goede zaak. De Nederlandse euthanasiepraktijk is uniek en vereist een goede toetsing. Levensbeëindiging is immers onomkeerbaar en is omgeven met veel ethische aspecten, daar moet je nooit lichtvaardig mee omspringen. Zeker nu de vergrijzing doorzet en, zoals procureur-generaal Rinus Otte het eerder in deze krant samenvatte: “de euthanasiepraktijk heeft zich in zeer hoge mate uitgebreid. Er zijn veel meer zaken dan een paar jaar terug.”

Want hoe helder de euthanasiewet ook op papier lijkt, de praktijk is complexer dan de wetgever ooit heeft kunnen bevroeden. Voor artsen, die strafbaar zijn als de euthanasie niet zorgvuldig is uitgevoerd, is het goed dat duidelijk is wat wel en niet kan. Maar ook voor wie voor zichzelf een wilsverklaring opstelt.