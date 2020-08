Dat duistere krachten het op ons hebben voorzien, wordt nu ook in ons parlement gepredikt

Er was een tijd dat Nederlanders te boek stonden als nuchter, niet in de laatste plaats bij henzelf. Ik denk dat we afscheid moeten nemen van dat idee. In het buitenland begint men ons uit te lachen en in het binnenland neemt de hysterie zulke vormen aan, dat ook een overdosis zelfbedrog ons niet meer helpt: wij zijn niet nuchter, wij zijn niet bezonnen, wij staan niet met beide benen op de grond. Nou ja, u en ik wel natuurlijk, maar wij zijn het volk niet.

Het volk pikt het niet langer, het komt volk komt in opstand, zoals Willem Engel zei, de voorman van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin. Onze politici wacht het lot van de gebroeders De Witt; hij kon er niets aan doen, zuchtte Engel, hij had zijn mensen niet meer in de hand.

En dan heb ik het nog niet over rapper Lange Frans die in zijn podcast de vraag behandelde wie Mark Rutte en anderen zou moeten doodschieten – dat ging nog verder, dat was spelen met een pistool op tafel.

Ik heb deze podcast – een tweegesprek tussen Lange Frans en graancirkel-priesteres Janet Ossebaard – met grote tegenzin bekeken, me afvragend of elk woord dat ik eraan zou wijden er niet één te veel zou zijn. Complottheorieën vind je overal, als ze een plaats verdienen in het nieuws dan hooguit in de rubriek curiosa. Maar er is een reden om ze toch serieus te nemen en dat is omdat het complot – altijd al een gewild instrument in de handen van totalitaire leiders – zich met de komst van de ­populisten ferm genesteld heeft in de hedendaagse democratie. Is het niet in het centrum van de macht (Trump, Bolsenaro), dan wel in de parlementen. Wat curieus was, is een reële bedreiging geworden.

Een wereldsamenzwering die onder meer draait om kinderoffers en pedofilie

Ossebaard en Lange Frans geloven in een wereldsamenzwering, die onder meer draait om kinderoffers en pedofilie, met vele gruwelijkheden. Allerlei Nederlandse kopstukken zijn daarbij betrokken en de coronacrisis (‘een griep, zoals alle andere’) maakt deel uit van hun sinistere plan: “Mondkapjes, volg-app, verplichte vaccinatie, chip-implantatie, alles komt uit”. Welnu, het idee dat duistere krachten het via de instituties op ons en onze vrijheid hebben voorzien, wordt in gematigder vorm ook in ons parlement gepredikt, met name door Thierry Baudet, die in december bij het FvD-congres nog samen met Lange Frans op het podium stond.

Baudet is, in navolging van Trump, een kampioen van de alternatieve feiten: het MH17-onderzoek deugt niet, stikstof is een zegen voor de natuur, er was nooit een genocide in Srebrenica. Alles om het vertrouwen in de overheid, die is gekaapt door ‘cultuurmarxisten’, te ondermijnen. Mocht er een vaccin komen tegen corona, zal hij zich niet laten inenten, zei hij in een Forum-filmpje. “Wij zijn tegen verplichte vaccinatie, ik ga het zelf ook niet doen. Het gaat zo in tegen je persoonlijke levenssfeer. Ik wil ook benadrukken dat corona veel minder gevaarlijk is dan wij een aantal maanden geleden dachten.”

Je zou het een complot tegen de werkelijkheid kunnen noemen. Of een virus.

