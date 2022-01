Dat de geflipte fakkelman met Baudet op de foto ging zegt veel over het slinkende Forum

Ik kan me de angst van D66-politica Sigrid Kaag en haar gezin heel goed voorstellen. Een man met een brandende fakkel die bij je aanbelt en iets roept over NSB werkt destabiliserend. Kaag noemt het incident terecht ‘angstaanjagend’ en ook ‘absurd’. Dit laatst zou kunnen slaan op de persoonlijkheid van haar belager de activist Max van den B., ook wel ‘Mad Max’ bijgenaamd. De man die volgens NRC ‘overtuigd christen is en die de wereld ziet overgenomen door Satan’. Volgens De Telegraaf zegt de fakkelman ‘in naam van Jezus Christus te handelen’. Zelf zag ik hem op een video beweren dat hij ’s nachts door God werd wakkergemaakt om hem tot demonstreren op te roepen. Dat deze geflipte figuur door de FvD in de Kamer werd ontvangen en met Baudet op de foto ging, zegt veel over het karakter van deze partij waarvan de aanhang peiling na peiling aan het slinken is.

Het is waar dat politici de laatste tijd worden bedreigd (tribunalen!) en soms beveiligd. Hoewel natuurlijk dit niet in verhouding staat tot de 18 jaar dat PVV-leider Wilders dag en nacht door lijfwachten tegen moslimterroristen moet worden beschermd (een groep stond eergisteren terecht, die zei hem live op Facebook te willen onthoofden). Maar is de situatie in deze coronatijd zo dramatisch als hier en daar wordt geschetst? En zijn we dan vergeten de akelige ambiance die, na de moord op Pim Fortuyn (2002), het land in een wurggreep hield? Het regende toen kogelbrieven op het hoofd van tal van politici als Paul Rosenmöller (GL), Ad Melkert (PvdA), Mat Herben (LPF), Ivo Opstelten (VVD) of Piet Hein Donner (CDA) en beveiligingsdiensten moesten overuren draaien.

Gisteren repte de linkse Volkskrant met geen woord over het incident bij Sigrid Kaag terwijl de rechtse Telegraaf in zijn hoofdcommentaar wel schreef dat incidenten ‘kunnen leiden tot een klimaat van geweld’. Dit is inderdaad niet uit te sluiten maar voorlopig leven we nog in vredestijd vergeleken met de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, toen radicaal links geweld het land teisterde. Er werd toen een molotovcocktail geworpen in de woonkamer van RPF- fractievoorzitter Meindert Leerling (1982), bommen werden onschadelijk gemaakt bij de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn (1985), er werd een aanslag gepleegd op een vergadering van de Centrum Democraten in Kedichem waardoor een hotel in vlammen opging en secretaresse Schuurman een been moest missen (1986), bij een aanslag op toenmalig staatssecretaris van justitie Aad Kosto werd zijn woonhuis deels verwoest (1990). Verder werden aanslagen gepleegd op de ministeries van justitie, van binnenlandse zaken en van sociale zaken en marechausseekazernes in Oldenzaal en Arnhem, (1991-1993). Makro-filialen en Shell-benzinestations gingen (in naam van de anti-apartheid) in vlammen op. Zeker, de focus op radicaal linkse terreur van toen ontslaat ons niet van de plicht om waakzaam te blijven maar een fakkelman maakt nog geen horrorwinter.

