Dat D66 en GroenLinks voor een terugkeer van de Grand Prix hebben gestemd, is onbegrijpelijk

De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 26 maart unaniem besloten vier miljoen euro te willen besteden aan de terugkeer van de Formule 1 Grand Prix naar het plaatselijke circuit. Daarvoor hebben dus ook de fracties van D66 en GroenLinks gestemd.

GroenLinks deed dat met een motie als doekje voor het duurzame bloeden (Lezersreacties, 29 maart). De Formule 1 is populair dankzij Max Verstappen. De toeristische belangen van de gemeente zijn duidelijk, evenals die van investeerder prins Bernhard van Oranje Nassau, Van Vollenhoven.

De gemeenteraad weet ook dat drie dagen Formule 1 goed is voor een uitstoot van CO2 die gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse (!) uitstoot van 1600 huishoudens, zijnde 10 procent van de inwoners van Zandvoort. En dat betreft dan alleen de twee dagen training en de ene dag race op het circuit, en niet het massale autoverkeer dat een Grand Prix aantrekt.

Afstand

Het is onbegrijpelijk dat D66 en GroenLinks vóór hebben gestemd, want juist die partijen hebben Nederland de afgelopen maanden stevig om de oren geslagen met plannen om door het verminderen en belasten van de uitstoot van CO2 tot een klimaattransitie te komen. En zij hebben ook Nederland moreel aangesproken op het verwarmen van woningen, het vliegen naar vakantiebestemmingen en zelfs op het eten van vlees. We hebben de landelijke klimaatpolitici van GroenLinks en D66 in de dagen vóór de raadsvergadering van Zandvoort niet gehoord, ook niet aan de fameuze praattafels. Wel de burgemeester van Zandvoort, bij ‘Nieuwsuur’. Zonder tegenspraak dus.

De ChristenUnie is niet vertegenwoordigd in de Zandvoortse raad, maar de fractie van ChristenUnie-SGP heeft wel in november 2018 in de Provinciale Staten van Noord-Holland, overigens samen met GroenLinks, een motie ingediend die de provincie opriep zich vanwege de extra uitstoot van 12.000 ton CO2 uit te spreken tegen een Formule 1 Grand Prix op Zandvoort.

Dat was GroenLinks vier maanden later kennelijk weer vergeten. Het zou Jesse Klaver en Rob Jetten sieren als ze publiekelijk afstand nemen van het stemgedrag van de GroenLinks- en D66-fracties in Zandvoort. Want hoe geloofwaardig zijn die partijen nog in het klimaatdebat als met hun stilzwijgende instemming en op papier vastgelegde medewerking de milieuvervuilende Formule 1 Grand Prix terugkeert naar Nederland?