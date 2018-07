Dat Blok ex-kolonie Suriname mislukt vindt, getuigt van wereldvreemdheid

Veruit de meest pijnlijke is de kwalificatie ‘mislukte staat’ die Blok op de ex-kolonie Suriname heeft geplakt. Niet alleen onjuist, maar dit op het conto van de etnische samenstelling van dat land schuiven, is helemaal wereldvreemd. De woede in Paramaribo is begrijpelijk: Nederland liet in Suriname slaven op plantages werken die na de afschaffing van de slavernij door geïmporteerde arbeiders uit Brits-Indië, China, Nederlands-Indië en het Midden-Oosten werden vervangen. De etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking heeft alles met de geldzucht van de kolonisator te maken. Als Nederlandse minister van buitenlandse zaken kun je beter je mond houden.

Maar als Blok een negatief beeld geeft van de ‘multiculturele samenleving’ terwijl hij jaren eerder het tegenovergestelde zei, is hij daarin in goed gezelschap. In oktober 2010 zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel: “De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt”. Vijf jaar later nodigde Merkel een miljoen migranten uit en veranderde haar credo in ‘Wir schaffen das’. Om vervolgens haar welkomstpolitiek drastisch te wijzigen. Drie jaar geleden vertrouwde de Franse president Hollande aan journalisten toe wat volgens hem de consequentie van het Franse multiculturalisme en de massa-immigratie dreigde te worden: ‘la partition’, de afscheiding van islamitische migrantenenclaves.

Explosief Minister Blok zei dat onze genen ons dwingen om in een eigen ‘overzichtelijke groep’ het geluk en de veiligheid te zoeken. Helaas is de bloedige geschiedenis van de mensheid daar getuige van. Maar de vijandigheid loopt niet alleen langs etnische lijnen. Religieuze bloedbaden genoeg binnen de eigen groep in de loop der eeuwen in Europa. Of politieke (burgeroorlog Spanje 1936), revolutionaire (Frankrijk 1789) en vul het verder aan. Maar als de etnische component aangevuld wordt met de religieuze en culturele, dan wordt het mengsel explosief. Landen die het eeuwenlang van mono-etniciteit moesten hebben en in zestig jaar tijd in multi-etnische samenlevingen veranderen, kunnen conflicten van tot nu toe onbekende aard vrezen (president Hollande), evenals ernstige destabilisatie. Gisteren verscheen een afschrikwekkende analyse in de Volkskrant van de multiculturele samenleving in het vreedzame Zweden. Het land dat zich niet zo lang geleden als ‘humanitaire superstaat’ afficheerde dreigt nu een gangsterstaat te worden. Steden als Stockholm, Gotenburg of Malmö ‘zijn het decor van crimineel geweld’: van vier keer per jaar een fatale schietpartij twintig jaar geleden naar veertig keer nu. Volgens onderzoek heeft 90 procent van de daders betrokken bij een (poging tot) moord een migratieachtergrond: veruit de meerderheid had wortels in landen in Noord-Afrika en Midden-Oosten. Verder: tot over vier weken! Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Al zijn columns vindt u op Trouw.nl/SylvainEphimenco.

