Dankzij schoonzoon moeten de Schoutens nu ook digitaal lootjestrekken

Lootjes trekken doe je inmiddels ook digitaal: lootjestrekken.nl. De vriend van mijn dochter, of zal ik hem mijn schoonzoon noemen, kwam ermee aanzetten. Die is nogal van het hedendaagse. En hoewel wij Schoutens een familie van tradities vormen en sommigen onder ons nog in de Middeleeuwen leven, boden wij slechts zwak verzet. Het gaat natuurlijk om Sinterklaas, een feest dat steeds ingewikkelder wordt, nog geheel afgezien van de verscheurende Zwarte Pieten-discussie, die dit jaar trouwens afvlakt krijg ik de indruk; misschien hebben mensen genoeg van het gekissebis.

Maar goed, die lootjes; wij kregen allemaal per e-mail een link toegestuurd waarin stond wie de computer voor ons had uitgekozen om een cadeautje voor te kopen, nee ik zeg niks. Ik ben eigenlijk meer van het opgevouwen papiertje, de korte en de lange lucifers, het getal onder de tien opgeschreven in je handpalm. Het menselijke loten. Zodoende ben ik ook van de sjoemelcontrole, klopt het wel wat ze zeggen? Bewijs graag. Sjoemelen is namelijk menselijk en Sinterklaas is nu eenmaal een ultiem mensenfeest.

Enfin, computers sjoemelen niet, als ze ongewild sjoemelsoftware produceren vervolgen we de mensen die erachter zitten en we slaan niet de computer zelf aan gort. Ik snap (zijpad, maar dat is juist het aardige van het menselijke brein) de mensen wel die ertegen zijn dat gemeentes via algoritmes en kansberekeningen fraudeurs gaan opsporen, je kunt op je vingers uitrekenen dat ze dan eerder in de Schilderswijk uitkomen dan in Wassenaar, oftewel bij de meest voor de hand liggende sjoemelaars en niet bij de doortraptste, de hogere sjoemelaars. Maar dit terzijde.

Sjoemelen uit principe

Het woord sjoemelen is verwant met schommelen, heen en weer bewegen. Mensen bewegen heen en weer, computers niet, die volgen uitgestippelde paden. Ik heb geleerd dat sjoemelen, ondanks de wijde verspreiding van het verschijnsel, een maatschappelijk delict is en dat het door de overheid met haar autistische inslag niet op prijs wordt gesteld. Daarom doe ik het maar thuis en heimelijk, met mijzelf.

Ik maak voortdurend afspraakjes met mezelf die ik niet nakom of die ik ontduik. Ik spreek bijvoorbeeld met mezelf af dat ik straks in het Vondelpark ga hollen maar ik doe het toch niet, ik wil een uur lang niet op de klok kijken maar ik doe het toch. Het is kruimelwerk, ik geef het toe, en er kraait geen haan naar maar het gaat om het principe: mensen sjoemelen, al noemen ze het soms liever toegeven, of compromissen sluiten of voortschrijdend inzicht dat je van mening doet veranderen.

Hoe het ook zij, bij ons wordt er komende Sinterklaas niet gesjoemeld, wij gaan het volgens de algoritmes doen. Overigens kun je op lootjestrekken.nl ook een verlanglijstje invullen. Het mijne: bladmuziek van Rachmaninovs Suites voor Twee Piano’s, koetjes van Preiser (doosje nr. 14155, zwartwit of roodbont maakt niet uit) en kippen en hanen (nr. 14168), voor bij de modelbaan, ‘Utrechtse Parentelen’ deel 8 (een genealogisch naslagwerk). Ik hoop dat de goedheiligman daar niet al te veel van af wil wijken.

