Dankzij Asma Jahangir durfde ik nee te zeggen tegen een huwelijk dat ik niet wilde

Asma Jahangir is niet bekend bij de gewone Nederlander. In mensenrechtenkringen heeft ze een grote naam, want haar staat van dienst is groots. Om slechts een paar dingen te noemen: ze was advocaat bij het Hooggerechtshof van Pakistan, VN speciale pleitbezorger voor religieuze minderheden en vrouwen, voorzitter van de Nationale commissie van de mensenrechten in Pakistan en Nobelprijsgenomineerde. Ze was dé bekendste en moedigste strijdster voor mensenrechten van Pakistan en heeft decennialang overal in woord en geschrift verhaal gedaan over de mensenrechtenschendingen in haar land.

Ze was zo helder dat ik op dat moment wakker werd en besloot dat ik niet moest zwabberen

Zo kwam zij ook met enige regelmaat in Nederland spreken, of om een van de vele aan haar toegekende prijzen in ontvangst te nemen, bijvoorbeeld de Four Freedom Awards in Middelburg die ze kreeg voor haar inspanningen voor de vrijheid van godsdienst.