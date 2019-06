Dank CBR, dat we maanden zonder rijbewijs zitten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet een toegenomen vitaliteit bij de oudere mens. ‘70 is het nieuwe 60’, schreef de WHO al in 2015. De organisatie ziet onder ouderen toegenomen bewustzijn voor fitnessactiviteiten, zingevingsactiviteiten en bewust gezond eten. ‘Al deze verschuivingen doen het bewustzijn groeien voor het herdefiniëren van het begrip “oude dag” … ’

In dit licht bezien is het cru dat de kalenderleeftijd bepalend blijft voor een aantal regels die gelden in dit land.

Langer dan vier maanden Wij zijn onlangs gebotst met de regels en verplichtingen die het Centraal Bureau Rijvaardigheid stelt aan mensen die 75 jaar worden. In de begeleidende brief van het CBR (als bijlage van een brief van 21 april 2019) staat dat ‘het op dit moment erg druk is bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid soms helaas langer dan vier maanden duren…’ Wat? Dit kan niet waar zijn… Zelf denk ik aan het CBR (of het ministerie van infrastructuur en waterstaat) ver­ant­woor­de­lijk houden voor het verlies van levensvreugde Van de ene op de andere dag mag mijn echtgenoot niet meer achter het stuur. Dat betekent een enorm verlies van levensvreugde. Beiden leiden wij een druk sociaal leven. Maar ook is mijn man mantelzorger voor mij en rijdt hij mij naar afspraken, doktersbezoeken en dergelijke. Ik kan zelf autorijden maar doe het liever zo min mogelijk, zeker wanneer een van mijn knieën opspeelt. Binnenkort krijg ik een nieuwe knie, we hebben geen idee hoe dit nu moet. Dat werpt een schaduw over ons leven, over onze levensvreugde. Uit wat we online lezen blijkt dat de achterstand waarnaar wordt verwezen, reeds langere tijd bestaat. Er wordt openlijk gesproken over ‘probleemkind CBR’. Kamervragen hierover worden al sinds 2010 (!!) gesteld. Diverse directeuren zijn opgestapt. Maar in de door ons recent ontvangen brief wordt anno 2019 nog steeds gerept over een achterstand van vier maanden.

Niet ons probleem Ons probleem speelt ongetwijfeld bij meerdere leeftijdsgenoten. Helpt het als we de krachten bundelen en een geluid laten horen dat de interne problematiek bij het CBR niet óns probleem is en niet op ons ouderen mag worden afgewenteld? Zelf denk ik aan het CBR (of het ministerie van infrastructuur en waterstaat) verantwoordelijk houden voor het ‘verlies van levensvreugde’. Dat is namelijk wat optreedt in deze situatie van niet mogen autorijden. Wij leven in een digitaal tijdperk. Dit kan en mag niet. Wat vindt u/vinden jullie?

