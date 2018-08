Daniel Ortega is gaan lijken op de dictator die hij ooit het land uitjoeg

Die zagen in de vroegere guerrillaleider de verwezenlijking van een bijna romantisch ideaal: boeren en arbeiders komen in opstand tegen een brute, rechtse dictator. In dit geval was dat Anastasio Somoza, die door de guerrillastrijders van het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSNL) van onder anderen Ortega in 1979 het land werd uitgejaagd.

Het romantische ideaal van destijds was dat vrijwilligers uit onder meer Nederland de bevolking hielpen bij de wederopbouw van het land, bij het bouwen van ziekenhuizen en scholen, en lesgaven in het kader van alfabetiseringsprogramma’s. Ortega werd er met zijn FSNL zeer populair mee, onder zijn bevolking en ver daarbuiten.

Het blijkt ook voor - voorheen - linkse leiders moeilijk om de macht af te staan of open te staan voor kritiek of tegenmacht

Bijna dertig jaar later is Daniel Ortega nog steeds aan de macht. Hij was al president tussen 1985 en 1990 en daarna onafgebroken vanaf 2007 - tussendoor was hij oppositieleider. Helaas moet worden vastgesteld dat Daniel Ortega steeds meer is gaan lijken op de man die hij ooit het land uit joeg. In de afgelopen weken zijn rond de driehonderd Nicaraguanen doodgeschoten bij demonstraties, meer dan 2000 raakten gewond. De slachtoffers zijn mensen die protesteerden tegen de bezuinigingen op lonen en pensioenen, maar ook tegen de regering van Ortega.

Martelingen Mensenrechtenorganisaties zeggen dat honderden critici van het regime zijn opgepakt en verdwenen. Er zijn tal van meldingen van martelingen en terreur door politie en paramilitairen. Daarnaast doen al veel langer beschuldigingen de ronde van corruptie en zelfverrijking door de familie Ortega en de kliek eromheen. De vrouw van Ortega is sinds vorig jaar vice-president. Het blijkt ook voor - voorheen - linkse leiders moeilijk om de macht af te staan of open te staan voor kritiek of tegenmacht. De macht moet ten koste van alles behouden blijven, is kennelijk het parool. Dat is niet alleen in Nicaragua waar te nemen, maar ook elders in Latijns-Amerika, in een land als Venezuela. Kritiek wordt in de kiem gesmoord, tegenstanders monddood gemaakt. De politieke oppositie is via decreten of inderhaast aangenomen wetten uitgeschakeld, dan wel via verkiezingen waarbij fraude in het spel is. Je mag hopen dat het bewind toch nog bij zinnen komt en openstaat voor een dialoog met het volk, dat het ooit zei te vertegenwoordigen. Buitenlandse druk kan zeker helpen, net zoals lokale bisschoppen en priesters in dit diepgelovige land een brugfunctie zouden kunnen vervullen. Dat wordt hun nu door het regime helaas onmogelijk gemaakt. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

