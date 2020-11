Dan maar geen pakjesavond of kerstdiner? Of is er een creatieve oplossing?

Doordat Kerst dit jaar op vrijdag en zaterdag valt, is er zomaar een soort Derde Kerstdag bijgekomen: zondag 27 december. Werknemers zien zich een vrije dag door de neus geboord, met een Tweede Kerstdag op zaterdag. Maar in samengestelde gezinnen en in families waarbij de kinderen ook alweer volwassen relaties hebben, en dus schoonouders, is de puzzel van het kerstdiner makkelijker op te lossen dan in andere jaren. Nu zijn er wel drie dagen om af te spreken wat-wanneer- waar en met wie te eten aan een versierde tafel.

Maar komt er wel een kerstdiner? Wat in april nog nauwelijks voor te stellen was, is nu realiteit. De maatregelen om besmetting met corona in te dammen gelden nog steeds. De bedoeling is om weer samen Kerst te kunnen vieren, zei premier Rutte. Maar er is geen enkele zekerheid dat dat ook zal kunnen. Zoals ook de kerken met Kerst de deuren niet wijd open kunnen zetten.

Families en vriendengroepen snakken ernaar om weer vrolijk bij elkaar te zijn, maar het ziet er voorlopig naar uit dat de decemberfeesten stilletjes zullen verlopen. Ook pakjesavond. Pakjes via de bezorger met het busje, gedichten voorlezen via het beeldbelscherm. En Sint die via een tevoren besteld filmpje op de iPad op bezoek komt.

De spanning van wie nu aan de beurt is voor een gekkigheidje

Het stimuleert de creativiteit, dat zeker. Maar of het nu echt leuk is? Waar thuiswerken er wel in zal blijven, ook als het virus onder controle is, zal het digitale vieren, zo vermoed ik, zo snel mogelijk plaatsmaken voor het echt bij elkaar zijn en samen gespannen afwachten welke surprise er nu uit de zak komt, en wat voor plagerijen er in het gedicht staan. Nu al zijn er families die de sintviering al geregeld hebben met alle digitale mogelijkheden die er zijn. Daarbij zijn ook verrassingen ingebouwd, en ook op zo’n viering kan er de spanning zijn van wie nu aan de beurt is voor een gekkigheidje. Deze vrijdag stond daar al een voorbeeld van in Trouw.

Het digitale kerstdiner, dat is wat lastiger. In de afgelopen coronacrisistijd is mijn ervaring dat het tot minder stress leidt om zelf knopen door te hakken dan om het van de cijfers en het kabinetsbeleid te laten afhangen of dingen wel of niet door kunnen gaan.

Dit jaar geen kerstdiner, hebben we al laten weten aan ieder die vorig jaar wel bij ons aan tafel zat. Die tafel stond trouwens in de kas, in de tuin, ook een soort creatieve oplossing. We gaan met Kerst wel via het beeldscherm toasten. Jammer, maar zo besparen we onszelf de teleurstelling als we eind december toch niet bij elkaar kunnen komen.

Maar er zijn dus families die zich niet door de crisis laten tegenhouden en die hun eigen creatieve digitale variant van zo’n feestje maken. Daar word ik zeker vrolijk van.

Hoe gaat u dit jaar Kerst vieren, of pakjesavond? Stilletjes, of heeft u een creatieve oplossing?

Reageren? Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.