Dan halen we de kinderen wel zelf uit Griekenland op

Kabinet en Tweede Kamer doen niets. Daarom gaat een groep inwoners van Houten zelf alleenstaande kinderen uit Griekse kampen ophalen, aldus Lex Goudswaard en Martin Op ‘t Land, de initiatiefnemers van het Houtens Burgerinitiatief Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld. Met particuliere bijdragen willen ze deze opvang in pleeggezinnen financieren.

Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

Aldus onze koning bijna een jaar geleden in zijn veelgeroemde 4 mei-toespraak. Had hij het hier ook over de tienduizenden vluchtelingen (onder wie veertig procent minderjarigen), die al jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden verblijven op de Griekse eilanden?

Veel, zo niet alles, is hier al over gezegd en geschreven. Over de overvolle kampen. Over de politieke onwil van Nederland en veel andere Europese lidstaten om met oplossingen te komen. Over de achterstanden bij de Immigratiedienst. Over de niet-werkende Turkije- en Moriadeal. Over de dubieuze rol van Frontex en het weigeren van reddingsboten, waardoor duizenden verdrinken en lichamen aanspoelen op de Europese stranden. Over de in de Tweede Kamer aangenomen motie, die het redden van mensenlevens strafbaar moet maken. Over een gevoel van medeplichtigheid, medeverantwoordelijkheid en plaatsvervangende schaamte, die deze schandvlek teweegbrengt bij veel bekende en onbekende Nederlanders en maatschappelijke organisaties. Ja, zoveel is er al over geschreven dat het tijd wordt voor actie.

Bescherming is een overheidstaak

Volgens ook door Nederland ondertekende internationale verdragen is de opvang en bescherming van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging een overheidstaak. Maar het kabinet en de Tweede Kamer maken hun komst naar ons land vrijwel onmogelijk. Ook de bereidheid van 178 Nederlandse gemeenten (meer dan de helft) en van vijf provincies om 500 kindvluchtelingen op te vangen, heeft vooralsnog niet geholpen.

Daarom willen wij – een groep betrokken burgers in de gemeente Houten – deze impasse doorbreken door de opvang van alleenstaande kindvluchtelingen te financieren met een particulier fonds.

Geen overheidsgeld, dus geen verdringing

Het fonds zal worden gevuld met donaties van burgers, bedrijven, kerken en maatschappelijke organisaties. Door geen gebruik te maken van overheidsgeld gaat de opvang niet ten koste van investeringen in zaken als woningbouw, banen, zorg of onderwijs. Er is dus geen sprake van ‘voordringen’, een vaak gehoord en vanuit een bepaald perspectief te begrijpen argument tegen de komst van vluchtelingen.

Als we berekeningen van het Nibud en het Centraal Planbureau als vertrekpunt nemen, komen wij uit op een bedrag van 200.000 euro gemiddeld per kind. Daarbij gaan wij uit van een gemiddelde duur van de opvang van twaalf jaar.

Zodra zo’n bedrag beschikbaar is kan een kindvluchteling worden uitgenodigd. Een pleegzorgorganisatie in onze regio ziet goede mogelijkheden om kindvluchtelingen binnen een redelijke termijn na aanmelding onderdak te bieden in een pleeggezin in Houten.

Hopen op een pilot in Houten

Met dit initiatief wordt gehoor gegeven aan het in de samenleving ruim aanwezige draagvlak voor de opvang van minderjarige vluchtelingen. Ons voorstel is voorgelegd aan de gemeente Houten met de vraag om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierover zijn wij momenteel in gesprek met de burgemeester, de gemeenteraad en individuele raadsleden.

Hierbij roepen wij de landelijke overheid op mee te werken en Houten aan te wijzen als gemeente waar dit initiatief als pilot wordt uitgevoerd. Dit initiatief sluit aan bij de gewenste participatiesamenleving: individuele burgers die niet wachten op de overheid, maar zelf zorgdragen voor de meest kwetsbaren onder ons.

