Dagjespolitiek, dat is precies wat de vermoeide Nederlanders krijgen voorgeschoteld

Op tafel ligt een stapeltje papieren waar ik weinig zin in heb, allemaal leeswerk over het virus, dat wil zeggen over gedoe. Het kan het naderen van de verkiezingen zijn of de slijtageslag die ook op het hoogste niveau zijn tol eist, maar het is duidelijk onrustig op het politieke schoolplein, we zijn nu beland in de fase van het pootje lichten en haren trekken. Het knettert tussen ministers onderling en tussen kabinet en leden van het Outbreak Management Team. Ze houden prima voeling met de algemene stemming, die varieert van prikkelbaar, knorrig, chagrijnig, geïrriteerd, korzelig, kregel, narrig, nors, nurks, ontevreden tot wrevelig.

Waar zijn we beland? Op de Europese lijst van vaccinerende landen strijden we al een tijdje met Bulgarije om de laatste plaats. Ik denk niet dat dat Hugo de Jonge persoonlijk valt aan te rekenen, hij erfde nu eenmaal een ministerie dat als gevolg van alle decentralisaties nauwelijks meer iets te maken had met welke uitvoering dan ook. Maar juist daarom was het niet slim om steeds weer terug te vallen op bluf als laatste redmiddel. In de coalitie verzuchten ze dat ‘Hugo zichzelf lek prikt’, zo las ik in NRC.

Opgeklopte polarisatie

De fractievoorzitter van de Belgische partij Ecolo-Groen, Kristof Calvo, pakt het anders aan, hij maakte bekend dat hij zijn functie neerlegt en weer gewoon Kamerlid wordt. Calvo heeft er genoeg van ‘te worden opgeslorpt door de dagjespolitiek’ en gaat deels ook werken voor het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Hij zegt dat de Nederlandse politiek hem boeit en rept van ‘een sterker parlement, minder particratie’. Laten we dan maar snel het Trouw-interview van gisteren met Carla Dik-Faber voor hem verstoppen. Deze groene ChristenUnie-politica verlaat de Tweede Kamer precies omdat ze niet langer opgejaagd wil worden. Ze zocht oplossingen, maar zag een debat om het debat en opgeklopte polarisatie langs partijlijnen.

Intussen is ‘dagjespolitiek’ wel een uitstekende omschrijving voor wat de vermoeide Nederlanders krijgen voorgeschoteld. Een minister van financiën, toevallig ook CDA-lijsttrekker, die voorafgaand aan ­beslissend overleg alvast het blijde nieuws brengt dat de basisscholen weer opengaan, tot groot ongenoegen van de ChristenUnie, toevallig de partij van de minister van onderwijs. Dat soort werk. Zo heerst er nu woede bij het kabinet over het lekken van voorgenomen maatregelen, en gaat de rijksrecherche daar zelfs onderzoek naar doen, terwijl ‘Haagse bronnen’ bij elke coronapersconferentie alles tevoren al op straat gooien, teneinde de geesten rijp te maken voor wat komen zal.

Maar nog dagjespolitieker is de grilligheid van het beleid zelf, de versoepeling van het regime terwijl de Britse variant oprukt. Basisscholen pikken het ‘gejojo’ niet langer, de voorzitter van de veiligheidsregio’s keert zich tegen ‘op-en-neer’-maatregelen, de avondklok is nog maar nauwelijks ingevoerd of het einde is alweer een optie, en wat was ook alweer de volgorde bij het vaccineren? Ik bepleit in elk geval voorrang voor goedwillende columnisten, al weet ik niet of daar voldoende draagvlak voor is.

