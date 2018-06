Dafne Schippers onsportief en arrogant? Wel verdorie, denk eens na

Bij hoge uitzondering zou een van de beste atletes die Nederland ooit voortbracht in eigen land te bewonderen zijn. De organisatie pakte er groots mee uit. Dafne zelf vond het vooral leuk om een keer in haar geboortestad acte de présence te geven.

Dat zo'n gebeurtenis dan toch om zeep wordt geholpen. Zelf zei Dafne meteen: ik startte niet vals. Als atleet voel je dat. De startblokken waren niet goed afgesteld, het kan niet anders; ook mijn biomechanicus die met een laser achter me stond mat dat ik niet vals startte. Ze moest er zelfs een beetje om lachen. Zij, vals starten op een NK, te zot voor woorden toch?

Maar er was een lijstje. Daarop stonden tijden gemeten door apparatuur in de startblokken, en volgens dat lijstje was Dafne's reactietijd na het startschot 0,087 seconde. Dat kan menselijkerwijs niet. Pas als je 0,100 seconde na het schot reageert, wordt dat gezien als niet-vals. Dafne tekende protest aan, stelde voor tijdens dat protest gewoon te lopen, zodat het publiek toch kreeg waar het voor kwam - maar de jury was onverbiddelijk. Ze was gediskwalificeerd.

Ernstige twijfels

Normaal ben ik echt wel van de regels. Zonder regels geen sport. Maar in dit geval heb ik ernstige twijfels bij de juistheid van het geheel. In de mannenraces waren ook al twee valse starts. Dat kan toeval zijn. Maar het kan ook komen door niet goed gekalibreerde apparatuur. Helaas was het kwaad al geschied: Dafne's reactie was opgepikt, en overal las ik dat ze niet tegen haar verlies kan. Onsportief is. Denkt dat regels niet voor haar gelden. Arrogant is.

Wel verdorie, dacht ik. Denk eens na. Vraag jezelf eens af wat Dafne's belang is bij het lopen van een NK - en constateer dat haar belang precies nul is. Dat Dafne de snelste is weet iedereen ook zonder dat ze loopt. Ze doet alleen mee omdat ze het leuk vindt. Voor de achterban, voor de stad, voor haar oude clubgenoten. Het NK krijgt met haar aanwezigheid meer status, publiek en aandacht. Ze verleent, kortom, de organisatie een gunst door tijd vrij te maken in haar agenda en aanwezig te zijn bij een voor haar totaal onbelangrijke wedstrijd.

Dat ze sneller start dan de rest van het veld is nogal wiedes. Eindeloos heeft ze daarop getraind. Dus al die beste stuurlui die met het blote oog zagen dat ze sneller uit de blokken was dan de anderen: gefeliciteerd, u heeft het verschil tussen een van de snelste vrouwen op aarde en de iets mindere godinnen met het blote oog waargenomen.

Mensen die presteren wat zij presteert, mogen van mij een voor­keurs­be­han­de­ling krijgen op nationale kam­pi­oen­schap­pen

Zou het echt niet kunnen dat ze de waarheid sprak over de startblokken? En nu denkt: hallo, op dit gezeik zit ik niet te wachten. Waarom zou ik in 's hemelsnaam nog een keer de moeite nemen mee te doen?

Heeft de organisatie zich eigenlijk wel afgevraagd wat hún belang was? En zou het kunnen dat ze de eigen glazen hebben ingegooid door Dafne niet eens onder protest te laten lopen? Het is zó Nederlands om zelfs onze allergrootste helden in te peperen dat ze vooral niet moeten denken dat ze een uitzonderingspositie innemen.

Van mij had Dafne het voordeel van de twijfel gekregen. Mensen die presteren wat zij presteert, mogen van mij een voorkeursbehandeling krijgen op nationale kampioenschappen waar ze voor iedereen behalve zichzelf komen opdraven. Sterker, die verdienen ze.

Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Hier vindt u meer van haar columns.