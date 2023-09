Daar raast Verstappen langs banners van het vervuilendste bedrijf ter wereld, en Willem-Alexander kijkt ernaar

Het ding zag er wat vergeeld uit, maar het was mooi wel een Boeing 747 die in Parijs landde om de Braziliaanse topvoetballer Neymar op te pikken en naar Saudi-Arabië te vervoeren, waar hij nu zijn carrière voortzet bij Al-Hilal. Over zijn ervaringen en die van Lionel Messi bij hun voormalige club Paris Saint-Germain zei Neymar: ‘In Parijs leefden we in een hel’.

Het roept de vraag op wat Neymar precies onder ‘een hel’ verstaat. In Saudi-Arabië zijn volgens een onlangs gepubliceerd rapport van Human Rights Watch tussen maart 2022 en juni van dit jaar honderden migranten gedood door grenswachten: mannen, vrouwen, kinderen, vooral Ethiopiërs. Zou Neymar het ook zo zwaar hebben gehad bij de paspoortcontrole op King Khalid International Airport in Riyadh?

Knielen voor een regime van misdaden

In het land van de massa-executies werd laatst nog een gepensioneerde leraar, ­Mohammad bin Nasser al-Ghamdi, ter dood veroordeeld vanwege kritische tweetjes. Verder kennen we Saudi-Arabië natuurlijk als het land dat de coalitie aanstuurde tegen de Houthi-rebellen in Jemen en daarbij jarenlang oorlogsmisdaden pleegde. En, niet te vergeten, als het land dat al decennialang wereldwijd de meest fundamentalistische vormen van islamitisch denken verspreidt, en zo een belangrijke inspiratiebron was voor terreurgroepen als IS en Al-Qaida (van de negentien 9/11-kapers kwamen er vijftien uit Saudi-Arabië, net als het mastermind achter de aanslagen, een zekere Osama bin Laden). O, en als de op-een-na-grootste olieproducent ter wereld is Saudi-Arabië ook een belangrijke, eh, inspiratiebron achter de klimaatgerelateerde rampen waarvan we deze zomer vrijwel ­dagelijks getuige hebben kunnen zijn. Misdaden tegen Allah’s Schepping, zullen we maar zeggen.

Ja, oké, maar daar kan Neymar toch niks aan doen? Of Cristiano Ronaldo, die al eerder besloot zich in Saudi-Arabië te prostitueren? Of Karim Benzema of N’Golo Kanté of hoe al die leeghoofdige multimiljonairs ook mogen heten?

Nou, eigenlijk wel. Overal ter wereld kijken kinderen op tegen deze sporthelden, en wat doen ze? Ze knielen voor een regime van misdaden zo gruwelijk dat geen horrorfilm ertegenop kan.

Hoe verknipt kun je zijn?

En het zijn niet alleen voetballers, hè? Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco is sponsor van de Formule 1-evenementen. Daar raast Max Verstappen over het Zandvoortse circuit, langs een reeks banners van het vervuilendste bedrijf ter wereld. En wie zit daar in het publiek? Koning Willem-­Alexander (‘Op en top Nederland op z’n allerbest’, vatte hij het evenement samen). Hoe verknipt kun je zijn ten aanzien van de belangen van je land en je burgers?

En jij, bezoeker van het circuit, tv-kijker… jij legitimeert met je F1-liefde net zo goed een regime dat niet alleen een gevaar vormt voor zijn eigen bevolking, maar voor de hele wereld. Is je hobby je dat echt waard?