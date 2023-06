Daar Donald, hier Boris, wellicht krijgt elk land toch de populist die het verdient

Boris Johnson schijnt ergens in Afrika te zijn, dat is in elk geval vanwaar hij vrijdag zijn vertrek (‘Voor dit moment, tenminste’) uit het Britse parlement bekendmaakte. Waar zijn populistische evenknie Donald Trump is, laat zich raden: die zit in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Misschien manifesteert hij zich nog even op de golfbaan, om uit te stralen dat hij zich nergens zorgen om maakt, ook niet om de toch wel ernstige aanklacht die vrijdag tegen hem is ingediend: het wederrechtelijk meenemen en verborgen houden van geheime staatsdocumenten.

Stel dat ze elkaar even zouden bellen, zo’n rare gedachte is dat niet, wat zouden ze elkaar dan te zeggen hebben? Dat ze een heerlijke dag hadden, Boris met een gekoelde witte wijn binnen handbereik, Donald de ene Diet Coke na de andere, dat ze hun stemming niet lieten bederven door een stelletje linkse losers, dat ze hun vijanden rauw lustten, dat ze nooit zouden opgeven, dat ze alles zouden doen om hun land, hun geweldige land, te redden van de ondergang.

Boris zou niet zeggen dat hij eigenlijk bang was na al zijn leugens geen comeback meer te kunnen maken, zelfs niet via een tussentijdse verkiezing in Mid-Bedfordshire. Donald zou zwijgen over zijn angst veroordeeld te worden en te eindigen in de gevangenis. Aan verliezen mag je niet denken, laat staan dat je erover zou spreken.

Ze hebben veel gemeenschappelijk, deze twee geprivilegieerde mannen met ego’s te groot om ooit verzadigd te raken en een bijpassend machtsinstinct. Ze zijn beiden gemaakt voor en door de media, met name televisie. Ze hebben roem en geld, maar koesteren een diepe rancune tegen het establishment en dat stelt hen in staat zich op te werpen als de spreekbuis van mensen die wérkelijk tekort zijn gedaan, de mensen die niet geprofiteerd hebben van neoliberalisme en globalisering, die hun bestaan zien verschrompelen.

Maar verschillen zijn er ook, wellicht krijgt elk land toch de populist die het verdient. En dan blijkt de Britse democratie weerbaarder te zijn dan de Amerikaanse. Boris Johnson is door een parlementaire commissie van zeven leden, onder wie vier Conservatieven, naar de uitgang gedwongen, en een grote meerderheid van de kiezers heeft genoeg van hem. Terwijl Trump de Republikeinse partij in de houdgreep heeft en bij elk schandaal of proces stijgt in de achting van zijn achterban, of het nu gaat om financiële malversaties, seksueel wangedrag of het achteroverdrukken van geheime papieren, sommige van militaire aard.

Daar komt bij – en dit weerspiegelt de cultuur in de VS – dat geweld een belangrijk ingrediënt is van het Amerikaanse populisme. Bij de bestorming van het Capitool kwam dat tot een fysieke uitbarsting en het beheerst, ondanks die bestorming, nog steeds de retoriek van Trump en de zijnen. Direct nadat bekend werd dat Trump was aangeklaagd, sprak hij over een ‘beslissend gevecht’ voor Amerika: “Of de communisten winnen en vernietigen Amerika, of wij vernietigen de communisten.” Let op, al zijn opponenten zijn communisten, zoals alle opponenten van Poetin nazi’s zijn.

Trump won in 2016, dat kan zich herhalen. Angstaanjagend, ook voor Europa, in een tijd dat de wereld wordt beheerst door oorlog en confrontatie. Hoe bereiden we ons voor op een scenario waarin de VS geen bondgenoot meer is?