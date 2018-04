Daadkracht in kruitvat Syrië

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat er 500 slachtoffers zijn, onder wie minstens 70 doden. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) wil er zo snel mogelijk onderzoek doen. De informatie van lokale hulpverleners, ondersteund door beelden, lijkt betrouwbaar genoeg om aannemelijk te maken dat de verboden wapens zijn ingezet.

Lees verder na de advertentie

Voor de Verenigde Staten en bijvoorbeeld ook voor Frankrijk ligt de dader voor de hand: het regime van de Syrische president Assad. Vanwege het motief (rebellen definitief verdrijven uit een bolwerk nabij de hoofdstad) en vanwege een geschiedenis van eerdere aanvallen. 'Een met gas dodend beest', noemde de Amerikaanse president Donald Trump zijn Syrische ambtgenoot in een serie tweets waarin hij ook een aanval met raketten aankondigde op doelen in Syrië. Hij daagde in één moeite door Rusland uit met de mededeling dat zijn raketten 'mooi, nieuw en slim' zijn - en dus niet tegen te houden, zoals Rusland had aangekondigd te zullen proberen.

De relatie tussen de wereldmachten verkeert al op een dieptepunt; enkele dagen geleden nog sloegen de VS Rusland met nieuwe sancties om de oren.

Er dreigt zo een ongekende escalatie, in een land waar regionale grootmachten Turkije en Iran op de grond actief zijn, Israël geregeld kort intervenieert, en Rusland en de VS ieder een kant hebben gekozen. De relatie tussen de wereldmachten verkeert al op een dieptepunt; enkele dagen geleden nog sloegen de VS Rusland met nieuwe sancties om de oren. Militaire confrontatie in Syrië - met het risico op gedode Russische militairen door VS-raketten, of een Russische tegenaanval op een Amerikaans lanceerplatform - kan een nieuwe fase inluiden in een toch al zeer koude verhouding.

Bij een oorlogsmisdaad draaien de raderen om de schuldigen te straffen meestal erg langzaam. Dat is spijtig, maar wel de realiteit. Door in deze zaak wél direct lik op stuk te willen geven, zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad en in een strategisch kruitvat, nemen de VS een enorm risico. Bovendien is de vraag of het helpt: na een raketaanval vorig jaar, eveneens vergelding voor inzet van chemische wapens, is het gruwelijke geweld in Syrië bepaald niet gestopt.

Het valt te begrijpen dat Trump en zijn regering woedend zijn over het totale gebrek aan respect voor mensenlevens in Syrië. Maar hoe complex ook, de enige weg naar een structurele oplossing is toch met Rusland en bijvoorbeeld Turkije en Iran tot een vergelijk te komen over het land. Waarna bijvoorbeeld het strafhof zijn langzame maar gestage werk kan doen en kan proberen Assad, als hij daadwerkelijk achter de gifgasaanval zit, voor het gerecht te brengen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees hier meer commentaren van Trouw