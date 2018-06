D66, draai het referendum niet de nek om

In de afgelopen week was er de nodige media-aandacht voor het artikel van voormalig D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham. Het artikel verwoordt bezorgdheid over het opgeven van het (raadgevend) referendum door de partijtop van D66 en de ongekende snelheid waarmee minister Kajsa Ollongren het referendum momenteel de nek omdraait.

Lees verder na de advertentie

Binnen D66 is er behoorlijk wat steun voor het denken van Van der Ham. Ook redacteur Wilma Kieskamp schreef hierover een intrigerend artikel (Trouw, 31 mei). Zij noteerde een nogal zuinige reactie uit de mond van de partijtop. D66 is opgericht met de ambitie om de democratie en de band tussen kiezer en gekozene te versterken. Iedereen herinnert zich de vlammende betogen van Hans van Mierlo hierover.

Het referendum over de 'sleepwet' is zonder meer positief geweest

Het referendum over de 'sleepwet' is zonder meer positief geweest. Zinvolle en serieuze discussies in het land vonden hierover plaats. De uitslag van het referendum (over de sleepwet) heeft D66 munitie gegeven de wet ietwat te verbeteren. Ook de orgaan-donatiewet is een uitstekend thema voor een referendum. D66 zou het initiatief tot dit referendum voluit moeten steunen, dat zijn we aan onze geboortepapieren verplicht.

Helaas heeft D66 haar machtspositie in de coalitieonderhandelingen niet gebruikt om het huidige referendum te versterken. Onze stelling is dat D66 alleen aan de macht moet deelnemen als dat democratische vernieuwingen dichterbij brengt. In de huidige coalitie gebeurt nu het tegenovergestelde. Dat is een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Een stap die haaks staat op de vrijzinnig-democratische identiteit van D66.

Op dit moment heeft het er de schijn van dat de geboortepapieren van D66 bij de huidige partijtop niet in goede handen zijn.

Laten we hopen dat we het verkeerd zien en dat de 'staatscommissie Parlementair Stelsel' met verrassende voorstellen gaat komen. Laten we hopen dat het kabinet dan dezelfde voortvarendheid aan de dag legt als bij de afschaffing van de dividendbelasting.

D66 heeft de afgelopen tijd veel geadverteerd met de slogan 'D66 krijgt het voor elkaar'. Op dit kernpunt niet dus! Dat is jammer en zorgelijk. Zonder versterking van de democratie is de aanwezigheid van D66 in de regering niet voldoende zinvol.