CZ miskent het niveau van de ayurveda-arts en -therapeut

Met verbazing en onthutst namen wij kennis van het bericht dat zorgverzekeraar CZ de ayurveda-geneeskunde schrapt (Trouw, 29 november). Ayurveda-geneeskunde wordt zowel door universitair geschoolde artsen uitgevoerd als door hbo-opgeleide therapeuten en is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Lees verder na de advertentie

Hiermee worden opleidingen, accredi­tatie­organisaties, be­roeps­ver­e­ni­gin­gen en alle cliënten in de zorg ernstig tekortgedaan

Ayurveda-geneeskunde komt uit India, staat ­beschreven in de Veda’s, de heilige hindoeboeken, en is 5000 jaar oud. In latere studies hebben de auteurs Vasand Lad en David Frawley de teksten toegankelijk gemaakt voor het Westen.

Professionele zorg De ayurvedische behandelaar neemt voordat de patiënt wordt behandeld altijd een anamnese af en baseert daar een behandelplan op. Ayurveda werkt met kruidensupplementen en adviezen voor voeding en leefstijl. Vijf jaar geleden hebben zorgverzekeraars, waaronder CZ, de opdracht gegeven aan de zogeheten Cam-sector, voor alternatieve therapieën, om het opleidingsniveau naar hbo-niveau te brengen, zodat zij konden uitgaan van professionele en op niveau geleverde zorg. Zorgverzekeraars hebben de Universiteit Leiden verzocht de eindtermen voor medische basiskennis) te beschrijven waarmee de opleidingen een accreditatieprogramma konden opstellen. De onafhankelijke toetsingsorganisaties CPION en SNRO hebben dit in 2015 goedgekeurd. SNRO en CPION doen dit met instemming van zorgverzekeraars. Aansluitend heeft de ­federatie van opleidingen Fong een tweejarig traject uitgezet om de opleidingen onder onderwijskundig professionele begeleiding op te tillen naar het hbo-niveau, zoals ayurveda. Dit is een ­didactisch en organisatorisch traject waar de opleidingen zijn geschoold om hun totale onderwijspakket en de onderwijsorganisatie te ­beschrijven.

Pennestreek Na afstuderen met een hbo-diploma op zak, kun je als hbo-therapeut in het Cam-register worden opgenomen. Van dat register ­maken zorgverzekeraars ­gebruik ter beoordeling van ingediende facturen. Aan dit omvangrijke traject van vijf jaar hebben alle betrokkenen serieus gewerkt, want zij nemen hun beroepsuitoefening en hun patiënten serieus. CZ heeft dit besluit genomen zonder evaluatie of ruggespraak met de sector. De opleidingen die zich op dit niveau hebben geplaatst en volwaardig afgestudeerde studenten afleveren, worden met een pennestreek en een niet steekhoudende ­argumentatie weggezet. Het betreft hier een belangrijke sector die de reguliere gezondheidszorg aanvult en ermee samenwerkt. Het siert de zorgverzekeraar niet dat die de oren laat hangen naar mensen die hier ­absoluut geen verstand van hebben. Hiermee worden opleidingen, accredi­tatie­organisaties, beroepsverenigingen en alle cliënten in de zorg ernstig tekortgedaan.

Lees ook: