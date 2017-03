CU kiest voor minder EU en daardoor een beter Europa

In Den Haag is het stof van een stevige verkiezingscampagne neergedaald. Daarin ging het opvallend genoeg nauwelijks over de Europese Unie, terwijl er in Europa een hele belangrijke discussie loopt over hoe de EU zich de komende jaren verder moet ontwikkelen. Voor het eerst is daarbij ook sprake van minder EU. Dat op zich is goed nieuws. De weg naar het nieuwe Europa wordt dit jaar ingezet. De ChristenUnie kiest voor minder én beter.

Lees verder na de advertentie

Nieuw elan Deze week diende premier May haar artikel 50-brief in en daarmee begint een periode van, naar verwachting zeer stevige, onderhandelingen over de Brexit. Tegelijk zijn de 27 overige lidstaten op zoek naar nieuw elan voor de EU. De onvrede over de huidige situatie verdwijnt immers niet met het vertrek van Groot-Brittannië. Daarom presenteerde Commissievoorzitter Juncker op 1 maart vijf scenario’s voor de ontwikkeling die de EU tussen nu en 2025 kan maken: 1. op dezelfde voet doorgaan, 2. alleen een interne markt en niets meer, 3. wie meer wil, doet meer, 4. minder en beter, en 5. veel meer samen doen. ‘Beter’ betekent dat deze onderwerpen niet langer door kleine groepjes landen kunnen worden tegengehouden Wat betreft de ChristenUnie kiezen de lidstaten voor een variant op optie 4 (minder en beter). Dat betekent dat de EU op een aantal terreinen méér zeggenschap krijgt. Daarbij denken wij aan nauwe samenwerking op het gebied van milieu, immigratie, energie en interne markt. ‘Beter’ betekent concreet dat deze belangrijke onderwerpen niet langer door kleine groepjes landen kunnen worden tegengehouden - groepjes waarin meestal het tempo van de traagste alles bepaalt. Ook mag Europa van mij op deze terreinen meer dan alleen dreigen: lidstaten die milieudoelstellingen niet waarmaken of toegezegde aantallen vluchtelingen niet opnemen, moeten kunnen worden beboet. Zo wordt Europa slagvaardiger en pakken we door op zaken die nú om actie vragen. Tekst loopt door onder afbeelding. De Britse premier Theresa May diende deze week haar artikel-50 brief in, waarmee de onderhandelingen over de Brexit kunnen beginnen. © Photo News Deze stap betekent ook dat de EU voortaan van een aantal zaken afblijft. Concreet: sociaal beleid, cohesie, gezondheidszorg, cultuur, toerisme, (beroeps)onderwijs, jeugd en sport zijn taken die weer volledig aan de lidstaten gaan toebehoren. Om verwarring over gemaakte afspraken en sluipende bevoegdhedenoverdracht tegen te gaan, moet er dan wel een Kompetenzkatalog, een vastgelegde afbakening van de bevoegdheden van de EU, komen. Het mag duidelijk zijn: 1, doormodderen, en 5, een federaal Europa, zijn voor ons geen begaanbare weg. Doormodderen bracht ons Brexit, een voortgaande eurocrisis en een groeiende afkeer van Europa. Op de weg naar een federaal Europa zullen mogelijk meer ‘exits’ volgen van landen waarvan de bevolking dit niet accepteert. Optie 2, alleen de interne markt, is te karig. Dan verliest de EU niet alleen haar slagkracht, maar ook de hearts and minds van burgers. Het mag duidelijk zijn: 1, doormodderen, en 5, een federaal Europa, zijn voor ons geen begaanbare weg Optie 3, een Europa van verschillende snelheden, is interessanter, maar ook een bedreiging. Bij een EU van meer snelheden is de kans levensgroot dat Nederlandse regeringen steeds toch met de kopgroep mee willen doen. Die kopgroep zal worden getrokken door Duitsland en Frankrijk. Zij zullen waarschijnlijk kiezen voor Europese schulden in plaats van staatsschulden, een Europees leger, een Europese minister van financiën en een fors hogere begroting voor ‘kern-Europa’. Dat moet Nederland wat mij betreft niet willen. Europa slaat de komende tijd een nieuwe weg in. De discussie hierover moeten we niet alleen in Brussel voeren, maar vooral ook thuis, in eigen land in de Eerste en Tweede Kamer. Onze inzet daarvoor is helder. Wij kiezen voor minder én beter. De brexitbrief is gereed, Groot-Brittannië weet inmiddels wat ze wil voor haar toekomst. Hoe ver zijn wij zelf?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.