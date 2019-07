Cross-cultureel recht, je kunt er zelfs professor in worden zag ik zaterdag in deze krant. Maar wat is dat eigenlijk, cross-cultureel recht? Dat recht krom is afhankelijk van je cultuur? Google biedt meestal uitkomst bij dit soort prangende levensvragen maar de zoekterm ‘cross-cultureel recht’ brengt je niet veel verder dan Tom Zwart, de hoogleraar die in Trouw zijn licht liet schijnen over het Amsterdamse Haga Lyceum. De omstreden islamitische school die volgens Zwart veel te hard wordt aangepakt door minister Slob. Slob zou eerst eens met het bestuur van de school moeten overleggen in plaats van meteen naar de zwaarste maatregelen te grijpen, zegt Zwart.

Hij vergat blijkbaar even dat burgemeester Halsema door de schooldirecteur voor ‘domme gans’ werd uitgemaakt toen zij hem op het stadhuis uitnodigde voor een goed gesprek. De directeur weigerde de brief met de uitnodiging aan te nemen. In plaats daarvan krabbelde hij op het ontvangstbewijs iets dat lijkt op een opgestoken middelvinger. Maar met opgestoken middelvingers moeten wij in gesprek gaan van professor Zwart. Die oproep deed hij in 2017 in een opiniestuk in NRC, waarin hij het opnam voor een haatimam die zich niet meer in de Schilderswijk in Den Haag mocht vertonen.

Rol de loper maar uit

Zwart schrijft dat de imam zich regelmatig negatief uitlaat over lhbt en feminisme, maar dat zijn betrokkenheid bij aanslagen niet was bewezen ondanks aanwijzingen in zijn richting. Nou rol de loper dan maar uit hoor! Want dat doceert professor Zwart aan de Universiteit Utrecht en islamitische hogeschool Rotterdam. Hij onderzoekt de wisselwerking tussen het formele recht en andere rechtstelsels, zoals het islamitische recht. Hij wijst beleids- en opiniemakers op de rijkdom aan denkbeelden en inzichten van de islamitische gemeenschap.

Professor Zwart, deze opiniemaker wil graag dat meisjes in Nederland gewoon samen met de jongens naar school kunnen. Via dezelfde deur naar binnen, in het bankje naast die leuke jongen. Met dezelfde kleren aan als de jongens als ze dat willen, of in een leuk vlot jurkje. Dat kan niet op het Haga Lyceum las ik in het rapport van de onderwijsinspectie. De school streeft naar ‘gescheiden groepering van jongens en meisjes’, er zijn zelfs gescheiden klassen.

Hoe denkt u dat de jongens van de school zich gedragen als ze in het zwembad ineens meisjes in bikini tegenkomen? De badjuf die ze wil toespreken is kansloos tenzij ze hun taal spreekt, want aan taalonderwijs ontbreekt het nogal op het Haga. Diverse leraren spreken nauwelijks Nederlands. Dat had professor Zwart ook kunnen lezen in het rapport van de onderwijsinspectie. In een opiniestuk in Het Parool van maart van dit jaar, voordat het rapport openbaar werd, beschuldigt hij de overheid al van het ‘bestuurlijk stalken’ van de school. Dat krantenstukje voert hij op de site van de Universiteit Utrecht op bij ‘publicaties’. Zo kan ik ook professor worden!