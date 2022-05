Crisis in het bestel nekt ook de koning

Nederland heeft nog even een president gehad, net iets meer dan een jaar. Die periode was te kort voor een politieke erfenis waarop republikeinen kunnen teruggrijpen nu het koningschap van Willem-Alexander door dalend vertrouwen hapert en de republikeinse geest opflakkert.

Misschien was het nog wat geworden als Rutger Jan Schimmelpenninck in april 1805 werkelijk was benoemd tot president van de Bataafse Republiek. Hij wilde dat wel graag, kijkend naar zijn grote voorbeeld George Washington in de Verenigde Staten, maar keizer Napoleon vreesde een precedent en stak er een stokje voor. Schimmelpenninck mocht de Franse vazalstaat Nederland leiden onder de titel van raadpensionaris.

In onze staatkundige geschiedenis is de Bataafs-Franse tijd na de terugkeer van Oranje in 1813 snel onder het tapijt geveegd. Daardoor is niet alleen Schimmelpenninck zo goed als vergeten, maar ook het feit dat Nederland na diens bewind in 1806 onder Napoleons broer Lodewijk al een koninkrijk werd. Sinds Pim Fortuyn de onvrede over het politieke bestuur mobiliseerde en een radicaal populisme vaste grond onder de voeten heeft gekregen, wordt er vaker op deze roerige periode teruggegrepen. Vooral op de beweging van de patriotten met hun afkeer van de zittende oligarchische macht en hun verlangen naar democratisch bestuur.

Crisis in ons staatkundig bestel

Het afnemende vertrouwen in het koningschap van Willem-Alexander staat beslist niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een crisis in ons staatkundig bestel, die alle pijlers raakt en in verlegenheid brengt. Dat de koning zich hieraan niet onttrekt, zal hard aankomen bij degenen die nog perspectief zien voor een betekenisvolle rol voor een van macht beroofde monarchie in de democratie.

De christendemocratische rechtsdenker Hirsch Ballin schreef in 2012, aan de vooravond van de troonswisseling, dat de koning het in deze eeuw moest hebben van zijn rol als verbinder. Boven de partijen staande, afzijdig van welke macht ook, zou hij door zijn aanwezigheid en betrokkenheid als staatshoofd nog het beginsel van de democratische rechtsstaat kunnen verbeelden, de bijzondere waarde van vrijheid, waarheid en recht. Misschien was dat wel te veel gevraagd aan verhevenheid, zeker in een tijd dat iedere gezagsdrager beducht moet zijn voor elke misslag of het geringste vlekje op het blazoen.

Volgens Montesquieu, de vader van de moderne democratie, begint het verval van een staatsvorm met het verval van het beginsel van die staatsvorm. Hij omschreef het beginsel van de democratie, de vitale kern, als liefde voor gelijkheid. Dat klinkt in een tijd van individualisering niet direct opwindend, maar Montesquieu doelde zeker niet op gelijkvormigheid. Het ging hem in de eerste plaats om gelijkheid voor de wet, maar ook om een zekere materiële gelijkheid.

Daarmee is de moeilijkheidsgraad voor iedereen, inclusief de koning, in een democratie aangegeven. Burgers moeten het gezag accepteren van gelijken; omgekeerd zijn degenen die wetten maken en toezien op de naleving ook zelf aan die wetten onderworpen. Op dit punt voel je het aan alle kanten wringen in de verhouding tussen burgers en gezagsdragers. Daar is dan nog de groeiende ongelijkheid in vermogen en kansen bij gekomen. Zo verwonderlijk is het niet dat in deze dynamiek het vertrouwen langzaam maar zeker wordt vermalen.

Fatale dynamiek

Het is duidelijk dat de koning zich niet aan deze fatale dynamiek kan onttrekken, niet als instituut en niet als persoon. Hij kan onmogelijk het vertrouwenwekkende gezicht zijn van een overheid die, zoals de toeslagenaffaire heeft laten zien, niet betrouwbaar blijkt te zijn en een loopje neemt met de gelijkheid van alle burgers voor de wet.

Hirsch Ballin veronderstelde dat de koning, zonder zelf politieke of economische macht uit te oefenen, zou bijdragen aan de stabiliteit van het bestel en zijn instituties. Een referentiepunt en het continuüm in het politieke leven en de rechtspraak. Maar deze rol is alleen geloofwaardig te vervullen als de fundamenten stevig zijn.

Willem-Alexander heeft dus niet de tijd mee, en misschien ook niet zijn sekse. De liberale conservatief Heldring voorzag tien jaar terug dat een man op de troon niet zou kunnen rekenen op ‘de goede wil en een zekere tederheid waarmee de bevolking een vrouw bejegent’. Hij vond de keuze voor Máxima daarom een schot in de roos. Misschien dat zij, dacht hij, het koningschap ‘nog enigszins zou kunnen prolongeren’. Dat hield niet over.

In de jaren zestig hield een PvdA-voorman de republikeinen in zijn partij het schrikbeeld voor van een president Luns of De Quay. Dan toch liever koningin Beatrix. Bij alles wat er nu op het koningschap van Willem-Alexander valt te af te dingen, het vooruitzicht van president Blok zal misschien zelfs republikeinen tot nadenken stemmen.