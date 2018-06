Criminelen hebben zich ingezogen in onze maatschappij

Opeenvolgende berichten in de media leken goed nieuws voor de stand van de criminaliteit in Nederland en Eindhoven. In het vroege voorjaar vertelde het CBS dat veel voorkomende criminaliteit waarvan burgers het slachtoffer worden fors gedaald is.

In mei liet korpschef van politie Akerboom weten dat ook de politiecijfers dalen en in de AD-misdaadmeter zakte Eindhoven een plaats. Mooi. Fietsendiefstallen, zakkenrollen, auto- en woninginbraken, overvallen, het is goed dat burgers daar minder last van hebben.

'Onzichtbare' criminaliteit komt niet terug in de cijfers, omdat mensen daar geen aangifte van doen

Het CBS meet zichtbare criminaliteit op basis van politiecijfers, en zonder dat werk tekort te willen doen: als burgemeester van de vijfde stad van het land zie ik helaas een andere werkelijkheid. Ik zie een domein dat níet bestreken wordt door de cijfers: het domein van de ondermijning. Waar bonafide bedrijven en bedrijfstakken geïnfecteerd worden door criminelen, die zich vooral bezighouden met productie van en handel in drugs. Zij hebben auto's nodig, huizen, schuren, juridische contracten en witwasmogelijkheden. Waarvoor ze legale bedrijven nodig hebben. Zo hebben ze zich ingezogen in onze maatschappij, een steeds ondoorzichtiger vermenging van boven- en onderwereld. Wie is wie?

Deze verschuiving naar 'onzichtbare' criminaliteit komt niet terug in de cijfers, omdat mensen daar geen aangifte van doen. Omdat er geen directe slachtoffers zijn of juist slachtoffers die geen belang hebben zich bij de politie te melden. Maar het is wel degelijk een maatschappelijk probleem!

Af en toe komt de onderwereld in aanraking met de bovenwereld en dan gaat het er meteen grof aan toe: tien collega-burgemeesters in Brabant zijn de afgelopen jaren bedreigd. Ook wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren waren doelwit van 'mensen die iets van ze wilden'.

Werklast Ja, we boeken ook successen: door de hechte samenwerking van politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en Fiod sluiten we bijvoorbeeld meer drugspanden. We zien een tekort ontstaan aan materiaal voor synthetischedrugslaboratoria en hennepstekken. De prijs daarvan ging omhoog, een bewijs dat de aanpak van de criminele industrie werkt. Maar de rek is er ver uit: de werklast van de politie-eenheid Oost Brabant is hoog, vergeleken met de andere eenheden. We staan op nummer één van aantal geregistreerde aangiften, misdrijven en afgeronde onderzoeksdossiers per fte. Op prioriteit één en twee - wapens, diefstal van voertuigen en woninginbraken - staan we in de topvijf. Maar qua formatie is de eenheid de op één na kleinste van het land.

Cyberspace Kunnen deze mensen er nog een schepje bovenop doen in de strijd tegen de misdaad in Brabant? Het zal helaas moeten, want criminelen gaan met hun tijd mee, ze verplaatsen zich naar cyberspace. Tien jaar geleden bestond 90 procent van de onderzoeken uit het analyseren van telefoongegevens, een telefoontap, een observatie, getuigen- en buurtonderzoek en een verdachtenverhoor. Nu draait het om Big Data. Op internet, social media, buitenlandse servers. Het verzamelen, veredelen, analyseren en combineren van data is cruciaal om de juiste keuzes te maken voor interventies. Door de politiecapaciteit in Brabant te verhogen, kunnen we de opsporingsmethoden in de pas laten lopen met de criminele digitale ontwikkelingen. De gezamenlijke aanpak van criminaliteit in Brabant door samenwerkende overheden loont. Zet het daar in waar de nood het hoogst is én waar het zich uitbetaalt. Jammer dat in het taaie gevecht met minister Grapperhaus dat inzicht nog niet is doorgedrongen. Ik neem niet aan dat hij zich in slaap laat sussen door dalende misdaadcijfers.

