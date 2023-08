Coup in Niger laat zien: een eerlijker westers beleid in Afrika is nodig

Het Westen heeft een hand in de oorzaken van conflicten en coups zoals in Niger. Ons beleid tegenover Afrikaanse landen moet veranderen, stelt Luna Sent, stagiair bij de Foundation Max van der Stoel.

Voor buitenstaanders mag het conflict in Niger een externe kwestie lijken, maar het Westen, zo ook Nederland, heeft een fors aandeel in de oorzaken en mogelijke uitkomsten van de staatsgreep. Westerse landen hebben in de armoede, ellende en spanningen in Afrikaanse landen zoals Niger, ook een hand gehad. Om escalaties te voorkomen moeten ze dat erkennen en het ontwikkelingsbeleid aanpassen.

Niger wordt al sinds 1960 geteisterd door een voortdurende dreiging van coups. De recente militaire machtsovername is de vijfde geslaagde staatsgreep sinds het land onafhankelijk werd van Frankrijk. Enkele pogingen mislukten, zoals in 2021 net na Nigers eerste democratische machtswisseling ooit. Deze politieke instabiliteit wordt gevoed door de grote onzekerheid waarin Niger verkeert; het is een van de armste landen ter wereld. De bevolking kampt met ernstige gevolgen van klimaatverandering, islamitisch terrorisme, laaggeletterdheid, corruptie en onveiligheid.

Westerse ondermijning

Westerse landen lijken niet te onderkennen dat ze bijdragen aan deze omstandigheden. Tot 1960 werden Nigerezen ondermijnd door koloniaal heerser Frankrijk, ze kregen weinig kansen noch politieke macht. Maar ook na de formele onafhankelijkheid werd Niger structureel afhankelijk gehouden van Frankrijk. De Fransen stimuleerden onder meer een door export gedomineerde economie ten koste van de bevolking. Daarnaast werd de lokale munteenheid gelijkgesteld aan de Franse frank, die nu is gekoppeld aan de euro. Ook de Franse politieke invloed is gebleven.

Het land ervaart nog steeds de gevolgen van kolonialisme. Zo is beheersing van de Franse taal noodzakelijk voor toegang tot hoge politieke, bestuurlijke en ambtelijke functies. Daarbij is de Nigerees-Nigeriaanse grens – getrokken door Franse en Engelse koloniale machten – irrelevant voor de lokale bevolking en de oorzaak van etnische conflicten.

Aanhoudend buit de Europese economie het land met begeerde natuurlijke grondstoffen uit. Niger is een van ‘s werelds grootste exportlanden van uranium, belangrijk voor de nucleaire industrie. De grootste mijngebieden zijn in handen van het Franse staatsbedrijf Orano.

Macht buitenlandse bedrijven

Het land zelf ziet weinig terug van de opbrengsten en heeft nauwelijks macht tegenover westerse, vaak belastingontwijkende, bedrijven die soms groter zijn dan het land zelf. Ze zijn meer waard dan het bbp van Niger en hebben daarbij meer zeggenschap over de lokale economie. Zo krijgt het land niet de mogelijkheid om in zijn eigen economie te investeren en zelf te bepalen waar grondstoffen heen gaan.

En dan is er nog de onveiligheid als gevolg van de strijd tegen gewapende groepen gelieerd aan Al-Qaida en IS die deels wordt gezien als het gevolg van westerse interventie. Het omverwerpen van de Libische dictator Kadafi door ingrijpen van de Navo heeft geleid tot een stroom van wapens en gewapende groepen in de Sahel. Terroristische organisaties en afscheidingsbewegingen konden zich zo beter organiseren in de regio.

Ook de klimaatverandering, mede de schuld van het vervuilende Westen, speelt een rol. De gevolgen raken Niger hard. De bevolking lijdt onder hitte, droogte en luchtvervuiling, terwijl ze er relatief weinig aan bijdraagt.

Anti-westers sentiment

Als gevolg van het westerse beleid neemt het anti-westerse sentiment toe. Steeds meer Nigerezen, vooral jongere generaties, zijn zich bewust van de blijvende gevolgen van kolonialisme. Na de recente coup werden Franse vlaggen verbrand. Eerder, toen de VS in 2019 een dronebasis in Niger openden, volgden grote protesten tegen de westerse militaire aanwezigheid.

De westerse invloed jaagt dus op verschillende manieren onrust en coups aan. Structurele onrechtvaardigheid en uitbuiting zorgen voor instabiliteit. Helaas biedt ontwikkelingssamenwerking geen tegenwicht. Die schiet vaak tekort of dient vooral westerse doelen zoals veiligheid en het voorkomen van migratie. Zowel Nederland als de EU is samenwerking met Niger aangegaan om illegale migratie via West-Afrika naar Europa te ontmoedigen. Ook deze euro’s betekenen weinig voor de lokale bevolking en zijn ineffectief gebleken. De inmiddels buitenspel gezette Nigerese regering had weinig macht tegenover ondermijnende gewapende groeperingen. De invloed van het Westen was contraproductief.

Gelukkig zijn er ook constructieve voorbeelden van ontwikkelingssamenwerking op het gebied van voedsel, water en economie. Maar de positieve effecten hiervan zijn een druppel op een gloeiende plaat, wanneer uitbuiting door het Westen tegelijkertijd doorgaat. Daarom moet een eerlijk en duurzaam beleid jegens Afrikaanse landen als Niger ook gaan over klimaatverandering, belastingontwijking en internationale handel.

Urgentie

Ontwikkelingsbeleid dient niet alleen kwalitatief goed te zijn, maar ook coherent met andere beleidsterreinen. En die samenhang is urgent. De status quo van onveiligheid en armoede zullen zonder eerlijker beleid leiden tot destructievere politieke ontregeling. In Niger zijn de gevolgen van de coup voor de lokale bevolking enorm. Aangezien onder andere de EU, Nederland en Frankrijk hun financiële steun hebben opgeschort en buurlanden hun grenzen hebben gesloten, hebben mensen in het door land ingesloten en arme Niger het nog zwaarder. Voedselprijzen stijgen en humanitaire VN-hulp komt moeilijker aan.

Inmiddels is de weg geopend voor Rusland, dat de recente coup wel steunt. Onder Russische invloed zal het anti-westerse, anti-democratische sentiment groeien zolang het Westen geen beter alternatief biedt in de vorm van eerlijk en duurzaam beleid tegenover Afrikaanse landen.

