Corrupt Malta moet de les worden gelezen

EU-lid Malta staat al jaren bekend als een corruptienest en het ministaatje in de periferie heeft tot nu weinig te duchten van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Terwijl er toch reden genoeg is om Malta – net als Polen, Hongarije en Slowakije – eraan te herinneren wat de regels zijn in de waardengemeenschap die de EU zegt te zijn. Landen waar sprake is van ondermijning van de rechtsstaat bedreigen immers de Europese Unie van binnenuit.

Hoe diep Malta is gevallen werd met een harde klap duidelijk toen op 16 oktober 2017 de 53-jarige Daphne Caruana Galizia in haar auto werd opgeblazen door een bom. De journaliste had op haar blog regelmatig gepubliceerd over verdachte geldtransacties in het staatsapparaat van premier Joseph Muscat. Drie verdachten zijn aangeklaagd, het blijft nog onduidelijk wie hun opdrachtgevers waren. De aanslag was aanleiding voor optreden door een ander orgaan dan de EU, de Raad van Europa, die namens 47 landen toeziet op democratie en rechtsstaat. Een commissie van de Raad van Europa oordeelt dat Malta te weinig doet om de aanslag echt te onderzoeken. Bovendien blijkt premier Muscat veel spelers met macht op het eiland in zijn zak te hebben.

Timmermans kan niet zwijgen waar het gaat om de so­ci­aal-de­mo­cra­ti­sche premier Muscat

Journalisten die het werk van de vermoorde Caruana Galizia voortzetten publiceerden op basis van de Panama Papers over een minister en een topambtenaar van de premier, die overheidsgeld via geheime vennootschappen in Panama hebben weggesluisd. Minister van toerisme Konrad Mizzi en stafchef Keith Schembri zitten nog altijd op hun post. De kritiek van de Raad van Europa wordt gedeeld in het Europees Parlement: Europarlementariër Sophie in ’t Veld leidt een onderzoekscommissie naar de corruptiepraktijken op Malta.

Rechte rug Maar bij de EU-commissarissen in Brussel blijft het stil. Terwijl juist de Europese Commissie Malta gevoelig op de vingers zou kunnen tikken, met het dreigement dat het land het stemrecht in de Unie wordt ontnomen zolang de situatie niet verbetert. Van de Europese Commissie mag eindelijk een rechte rug worden verwacht. Intussen krijgt de sociaal-democratische premier Muscat weinig weerwoord van zijn zusterpartijen elders in Europa. Muscat kreeg op het sociaal-democratische congres in Lissabon zelfs applaus vanwege zijn economische prestaties. Eurocommissaris Timmermans stond daarbij, als ‘spitskandidaat’ van de sociaal-democraten bij de komende Europese verkiezingen. Het wordt tijd dat deze spitskandidaat Malta de les leest.