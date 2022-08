Corpsballen, voetbalhooligans en radicale boeren: we zijn beland in een tijdperk van giftige verzuiling

Toen ik het filmpje bekeek waarin een Amsterdamse corpsbal verklaarde dat “vrouwen niks en niks meer zijn dan een hoer”, gingen er allerlei gedachten door me heen. Ik dacht aan de studentes die dit soort trieste mannen tegenkomen en aan de gênante domheid van de toespraak. Maar ik dacht vooral aan ons land, dat steeds meer gezelschappen moet verdragen die hun morele kompas geheel en al verloren zijn.

Het begint onderhand op te tellen. Corpsballen, voetbalhooligans en radicale boeren verschillen in allerlei opzichten, maar als je uitzoomt lijken ze verrassend veel op elkaar. Ze plegen stelselmatig strafbare feiten, of het nu gaat om het slopen van een restaurant, een stadion of een snelweg. Ze creëren een cultuur van angst, waarin dissidenten worden verstoten of zelfs bedreigd. En ze zijn onbereikbaar voor de buitenwereld. De corpsbal voelt zich verheven boven de plebs, de voetbalhooligan luistert alleen naar iemand die zijn obsessieve clubliefde deelt en de radicale boer neemt niks meer aan van stadse journalisten en politici die hun land zouden verraden.

Giftige verzuiling

Dit soort groepen verwonden de samenleving. Nieuwe leden leren weinig te geven om het algemeen belang en alles te geven om het heil van de eigen gemeenschap. Na een tijdperk van individualisering zijn we beland in een tijdperk van giftige verzuiling: we scholen steeds enthousiaster samen in gezelschappen die draaien om strijd en overheersing, in plaats van harmonie en dienstbaarheid.

Onze extreme medemensen slaan een bres in de rechtsorde, en het lijkt er niet op dat de politie die kan dichten. Onze dienders waren al overvraagd en zijn dat nu nog meer. Naast het intomen van losgeslagen studenten, supporters en veehouders mogen ze ook nog de georganiseerde misdaad bestrijden, cybercrime terugdringen, verwarde mensen tot rust manen, corruptie ontmaskeren en iets doen aan de tsunami van dreigementen die over het internet heen rolt. Onlangs gaf de korpsleiding aan dat de politie genoodzaakt is duizenden aangiftes te negeren, en moet kiezen voor bepaalde prioriteiten. Met andere woorden: de wetteloosheid neemt hand over hand toe.

Het spreekt voor zich dat de opsporingscapaciteit flink opgevoerd moet worden. Maar slagvaardiger politieoptreden vormt slechts een deel van de oplossing. Een stabiele rechtsorde is afhankelijk van een sterke samenleving, waarin burgers niet alleen denken aan gelijkgezinden, maar ook aan mensen die juist niet op ze lijken. De politie zal nooit opgewassen zijn tegen een maatschappij zonder geweten.

Ik vrees dat de storm van dreigementen, vernieling en geweld pas gaat liggen als de doorgedraaide gezelschappen zelf bij zinnen komen. Als voetbalhooligans zich herinneren dat sport hoort te verbroederen. Als geradicaliseerde boeren erkennen dat politiek niet met asbest maar met argumenten gevoerd wordt. En als corpsballen inzien dat ze slechts een toneelstukje opvoeren, dat nooit ten koste mag gaan van een ander.

Het is te hopen dat tenminste sommigen van hen doorkrijgen wat voor schade ze aanrichten. Want ik vraag me af hoeveel moreel verval ons land kan hebben.

Sylvain Ephimenco is met vakantie. Jurriën Hamer vervangt hem.