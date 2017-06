Corporaties hebben domweg te weinig ambitie getoond qua verduurzaming

De doelstellingen voor het verduurzamen van sociale huurwoningen gaan niet gehaald worden, schrijft Trouw (22 juni). Een verontrustende conclusie. Tijd om als corporaties snel met goede energiebesparende renovatieplannen te komen, zou je zeggen.

In plaats daarvan wordt de achterstand door Marnix Norder, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, misbruikt om de zeggenschap van huurders in renovatieprojecten in te perken. Dat is weinig zinvol en funest voor het draagvlak onder huurders.

Hoe zat het ook al weer met de afspraken over energiebesparing? In 2012 sloten Aedes, Vastgoed Belang en de Woonbond het Convenant Energiebesparing Huursector. De belangrijkste afspraak is dat sociale huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Op dit moment is dat label D. Er is hier dus nog een wereld te winnen.

De afgelopen jaren hebben corporaties onvoldoende gedaan

Verduurzaming van de woningvoorraad kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Logisch dus dat deze afspraak ook is opgenomen in het nationale Energieakkoord. Helaas blijven corporaties ondanks de afspraken onder de maat presteren.

Slakkentempo Op zichzelf is dat geen nieuws. Vorig jaar wees toenmalig minister van wonen Stef Blok al op het slakkentempo van verduurzaming in de huursector. Hij opperde toen een wettelijke verplichting voor woningcorporaties om slechte labels aan te pakken. Terwijl Aedes in zijn onlangs gepresenteerde Woonagenda nog dacht in 2021 de doelstelling te kunnen halen, blijkt nu dat dit in het huidige tempo pas in 2030 gaat lukken. Wat de Woonbond betreft een extra argument om wettelijke verplichtingen te overwegen. De afgelopen jaren hebben corporaties onvoldoende gedaan. Natuurlijk heeft Aedes-voorzitter Norder gelijk als hij stelt dat de verhuurdersheffing een grote rem op investeringen in verduurzaming heeft gezet. Corporaties moeten jaarlijks ruim 1,7 miljard euro aan de Rijksoverheid afdragen. Dat helpt natuurlijk niet. Samen strijden we er dan ook voor om de heffing van tafel te krijgen. Ook het aanpassen van de heffing zodat corporaties die vaart maken met verduurzaming korting op die heffing krijgen is een mogelijkheid. Laten we er samen de schouders onder zetten en een grote sprong voorwaarts maken

Draagvlak onder huurders Het is echter onbegrijpelijk dat Norder stelt dat het instemmingsrecht van huurders verregaande verduurzaming vertraagt en maar moet worden afgeschaft. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie bleek al eens dat de wettelijke plicht dat 70 procent van de huurders in moet stemmen met renovatie zelden tot knelpunten leidt. Over het algemeen geldt dat die 70 procent alleen niet gehaald wordt als het een slecht plan is of als de informatievoorziening en de communicatie met huurders niet op orde is. In plaats van draagvlak onder huurders voor energiebesparing buitenspel te zetten, kunnen corporaties beter werken aan goede voorstellen voor renovaties die aantrekkelijk zijn voor huurders. Renovaties die leiden tot lagere woonlasten, meer woongenot en energiezuinige woningen. Draagvlak onder huurders is hard nodig, willen we in 2050 als sector energieneutraal zijn. Laten we er samen de schouders onder zetten en een grote sprong voorwaarts maken. Dan komen de doelstellingen uit het Convenant en Energieakkoord in zicht, helpen we huurders in het beperken van hun energierekening en maken we de sociale huursector klaar voor de toekomst. Dat lijkt me zinvoller dan een schijngevecht over inspraak. Corporaties hebben de afgelopen jaren domweg te weinig ambitie getoond op het gebied van verduurzaming. Tijd om de mouwen op te stropen.

