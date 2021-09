Coronapas versterkt de polarisatie

Meer dan verbaasd las ik de oproep van Trouw aan de kerken om de coronapas te hanteren. (‘Laat kerken uit eigen beweging kiezen voor een coronapas’, 20 september 2021)

De coronapas is ingesteld om druk uit te oefenen op ongevaccineerden om zich te laten vaccineren als ze willen participeren in de samenleving. (Vrij naar de woorden van minister De Jonge.) En daar zit mijn probleem. In mijn omgeving hoor ik veel discussie over de coronapas. De polarisatie die daarbij ontstaat, doet mij het meest pijn. Gevaccineerden nemen het ongevaccineerden kwalijk dat er nog maatregelen zijn. De coronapas drijft hiermee een wig in de samenleving.

Trouw spreekt de kerken aan op de verantwoordelijkheid die zij dragen in relatie tot de vrijheid van het geloof. In onze kerk, een doopsgezinde gemeente, is ervoor gekozen om niet samen te komen ten tijde van de lockdown. Omdat deze maatregel voor iedereen gold en er nauwelijks uitzondering werd gemaakt voor situaties was er sprake van solidariteit in de maatregelen. Daar konden wij mee leven. Wij zijn alleen digitaal bijeengekomen en konden daarmee de inclusiviteit zo goed als mogelijk in stand houden.

Gratis testen is eindig

De oproep van Trouw over de coronapas in de kerk wakkert niet alleen de discussie over de zin en onzin van deze pas aan, maar vooral de polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Wat is de vrijheid van de keuze om je niet te laten vaccineren nog waard als je vervolgens nergens meer welkom bent? (Zelf ben ik wél gevaccineerd en probeer ik de keuze van anderen te respecteren.)

Dan kun je je nog steeds laten testen zou je zeggen. Maar het kabinet heeft in augustus al laten weten dat gratis testen eindig is. Je zal maar van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Is er wel sprake van keuzevrijheid om je te laten vaccineren als het alternatief (testen) voor jou niet betaalbaar is?

Ik ben geen ontkenner van covid maar ik ben wel enorm kritisch geworden ten aanzien van de recente ontwikkelingen in de maatregelen. Ik zie een polarisatie in de samenleving die alleen maar sterker wordt door de coronapas.

In plaats van een beroep te doen op de kerken om met de coronapas in deze polarisatie mee te gaan had Trouw er in het commentaar beter aan gedaan de overheid ertoe te bewegen om gastvrijheid en solidariteit weer terug te brengen bij het omgaan met corona.

