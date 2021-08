Corona gaat ons nog een lastig najaar bezorgen

De discopiek is met extra maatregelen afgeplat, het vaccinatieprogramma nadert zijn einde. Dat wil zeggen dat iedereen die een inenting tegen corona wil krijgen, daartoe in staat is gesteld. Met gerichte maatregelen kunnen nog specifieke groepen en wijken worden benaderd om ook de vaccinatie te nemen, zodat de bescherming in de bevolking als geheel maximaal is. En dan kan Nederland het najaar in.

Een spannend najaar wordt het wel. Er kunnen nieuwe virusvarianten opduiken die door de vaccinbescherming heenbreken en nieuwe vergaande maatregelen noodzakelijk maken. Hoe dan ook moeten er enkele principiële beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de vraag of gevaccineerden en niet-gevaccineerden verschillend mogen worden behandeld, of financiële steun door moet gaan aan sectoren die door anti-virusmaatregelen worden getroffen en hoeveel prioriteit rijke landen moeten geven aan vaccinverspreiding in armere landen.

Dat zijn geen eenvoudige beslissingen. Maar de vraag is terecht wat we kunnen terugdraaien, want we leven inmiddels in een maatschappij waarin ongekende stappen zijn gezet. Zo lijkt het echt tijd om de financiële ondersteuning van bedrijven stop te zetten en de normale economie op gang te laten komen. Ook lijkt het logisch een steeds groter deel van de kosten van testen en andere maatregelen onder te brengen in de reguliere financiering, zoals verzekeringen.

In welke mate verschillen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden mogen blijven bestaan en of die laatsten weer de vrijheid kunnen krijgen om horeca, sport en cultuur te bezoeken zonder een eindeloze serie kostbare testen te ondergaan, is veel lastiger.

Kunnen we de controles op dit punt terugschroeven aan grenzen, in winkels, horeca en andere locaties? Nederland leeft niet in een vacuüm, andere landen kunnen eisen stellen die we zelf te ver vinden gaan. Zoals toegang weigeren aan niet-gevaccineerden, wat de VS lijken te overwegen, of zoveel testen en quarantainedagen eisen na aankomst dat toegang in praktijk onmogelijk wordt. Dat maakt dat we echt op wereldschaal, en zeker binnen Europa, de maatregelen zo goed mogelijk op elkaar af moeten stemmen.

Want één ding is zeker: de pandemie is niet voorbij en als het virus wereldwijd blijft rondwaren in de mate waarin dat het nu doet, dan is het wachten op nieuwe uitbraken en nieuwe varianten. Het is daarom hoe dan ook noodzakelijk om alle vaccinatie-inspanningen te richten op de rest van de wereld.

Eventuele derde prikken in rijke landen moeten dan ook tot het absolute minimum worden beperkt, om zoveel mogelijk vaccins voor andere landen beschikbaar te krijgen.