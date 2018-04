Coöperatie Laatste Wil leverde zelf de munitie aan het Openbaar Ministerie

Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond (HV), verdedigt het optreden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) (Opinie, 4 april).

Zij schrijft: "Laatste Wil faciliteert de zogenoemde 'autonome route' bij de wens tot sterven. Deze route is bedoeld voor personen die geen euthanasie via artsen willen, maar zelf op weloverwogen wijze en vaak op hoge leeftijd, hun leven willen kunnen beëindigen."

De inzet van de CLW zou zijn: 'Mensen de mogelijkheid geven om weloverwogen hun leven zelfstandig te beëindigen'. Maar de enige eis die de CLW aan haar leden stelde was: leeftijd 18-plus en zes maanden lid. Niks 'op hoge leeftijd' en aan de weloverwogenheid van haar leden besteedt de CLW geen enkele aandacht.

Ximena

De met veel sensatie omgeven presentatie van het LaatsteWilMiddel eindigde met de zelfdoding van de 19-jarige Ximena. Compas moet weinig hebben van een 'directe causale schuldrelatie' en van 'de conclusie dat Ximena niet meer leeft dankzij Laatste Wil'. Welnu, in onze empirische werkelijkheid is geen enkele causale relatie absoluut; we moeten het doen met meer en minder grote waarschijnlijkheden. Daar kan ik het bij laten.

"Misschien is niemand schuldig", schrijft Compas. Zal best. Maar iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij doet. Ximena, maar ook het CLW-bestuur. De nogal gênante manier waarop de bestuursleden in de media vooraf al iedere verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun optreden afwezen, is te triest voor woorden.

Terecht wijst de directeur van het Humanistisch Verbond op het belang van 'goede begeleiding bij fundamentele levensvragen, waaronder het verlangen naar de dood'. En dat is precies waar de CLW geen enkele interesse in toonde.

De HV-directeur spreekt in verband met de CLW over 'een dapper initiatief, op basis van een rechtvaardige vraag die jarenlang onvoldoende gehoord is'. Is de directeur vorige maand teruggekeerd van een langdurig verblijf in een exotisch buitenland zonder wifi? Er wordt in Nederland al jarenlang een discussie over zelfeuthanasie gevoerd. En er is - verantwoord en weloverwogen, ja zeker - heel veel mogelijk.

Vorige week ontving ik als CLW-lid (al jarenlang) weer een nieuwsbrief. Net als de HV-directeur is het CLW-bestuur verontwaardigd over de aanpak van het Openbaar Ministerie: de CLW als criminele organisatie!