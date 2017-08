Controle maakt het lijden draaglijk

Wat een negatief beeld heeft oud-huisarts Peter van Rijn over de mensen die in alle zorgvuldigheid bezig zijn met wetgeving rondom een zelfgekozen levenseinde (Opinie, 18 juli).

Het is fijn dat de schrijver klaarblijkelijk zelf nog volop van het leven geniet, ik wens het een ieder toe. Hij ziet geen vrijheid in de voorgestelde regeling van D66, maar slechts gebondenheid. Maar welke vrijheid schuilt er in het opleggen van zijn persoonlijke zienswijze aan mensen die met al hun levenservaring willen besluiten dat het genoeg is geweest?

De mogelijkheid om zelf te bepalen 'tot hier en niet verder' geeft mensen rust en ruimte

Hoe vrij zijn mensen nu die hun leven als voltooid beschouwen, of mogen mensen dat gewoon niet? De angst voor massapsychose lijkt me ongegrond, niemand zal lichtvaardig uit het leven stappen, dat kan namelijk maar één keer en dat feit alleen al is een natuurlijke indamming tegen een zelfmoordepidemie zoals hij vreest. Begeleiding van mensen die dit einde overwegen bestaat uit open gesprekken, met de eventuele uitvoer vooral als een mógelijke uitkomst.

Het is een 'escape' die je zelf in kunt zetten, zonder dwang van een ander, als je echt niet meer verder wilt.

Zelfbeschikkingsrecht Geef iedereen de gelegenheid om hierin een eigen keuze te maken. In de oncologische praktijk maak ik vaak mee dat alleen al de mogelijkheid om zelf te bepalen 'tot hier en niet verder' mensen rust en ruimte geeft. Zoveel zelfs dat het overgrote deel van de euthanasiewensen de praktijk niet haalt. Mensen kunnen het lijden volhouden doordat ze controle hebben tot het eind. Hoe goed zou dit ook niet kunnen werken voor ouderen in de nadagen van hun leven? Als je, zoals nu, totaal niet weet of je nog twee of twintig jaar achter de spreekwoordelijke geraniums moet zitten terwijl je ze eigenlijk wel gezien hebt ... Dan kan juist het krijgen van zelfbeschikkingsrecht in deze rust geven om de dagen aan te kunnen. Wellicht kun je zelfs de schoonheid van de bloemen in je vensterbank opnieuw gaan zien of krijg je zelfs weer zin om de straat uit te gaan. Want als het écht genoeg is geweest, het liefst met liefde uit je omgeving en zeker niet met voorgewende empathie, dan mag je gaan wanneer jij dat wil. Een waardig besluit van een voor jou voltooid leven. En wie wel blijft, doet dat dan niet meer omdat anderen dat opdringen, maar omdat er, hoe mooi, in vrijheid wordt gekozen voor het leven. Ik teken voor die mogelijkheid voor een ieder.

