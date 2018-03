Concurrentie is mooi, maar solidariteit, vertrouwen en samenwerking net zo

Heel Nederland leefde met de sporters mee tijdens de Olympische Spelen, waarbij het niet gaat om meedoen maar om medailles winnen. En toch verbroedert sport. Omdat het een eerlijke strijd is met gelijke kansen. Daarom kunnen we ook bewondering opbrengen voor winnaars van andere landen.

Hetzelfde geldt voor concurrentie op de arbeidsmarkt: als die eerlijk verloopt, hebben we er vrede mee als een ander de baan krijgt.

Maar onze maatschappij wordt gedomineerd door het concurrentiebeginsel - ook daar waar jij-tegen-de-ander belangrijke waarden ondermijnt, zoals solidariteit, vertrouwen en samenwerking. Wanneer zorgverzekeraars jonge, gezonde klanten werven met lage premies in ruil voor een hoog eigen risico. Gevolg is dat er in totaal minder geld binnenkomt voor de zorg en daardoor de premies en het wettelijk eigen risico voor de rest omhoog moeten. Zo ondermijnt concurrentie het solidariteitsbeginsel van de zorgverzekering.

Boodschappenkilometers opgeven En wat dacht u van het fiets-van-de-zaak-beleid waarbij je tot 2020 de kosten van je nieuwe fiets fiscaal mag aftrekken, maar dan zonder de kosten van privé gefietste kilometers? Dus wanneer je in het weekend de boodschappen doet op de fiets in plaats van met de auto, moet je de gefietste kilometers opgeven, vermenigvuldigd met de uitgaven per kilometer voor onderhoud, afschrijving en reparatie. Want het kabinet gunt ons niet een paar euro fiscaal voordeel voor gezond gedrag en minder CO2-uitstoot in het weekend. Daarmee wordt geheel voorbijgegaan aan de zorgkosten die ontstaan door te weinig bewegen. Veel burgers zullen met mij denken: wat een wantrouwen en kortzichtigheid. Hou die rotfiets maar, als het zo moet. Het kan nog gekker. Het kabinet wil bedrijven stimuleren om meer arbeidsgehandicapten aan te nemen door hen direct goedkoper te maken voor werkgevers (in plaats van via een subsidie aan de werkgever). Hun loon gaat omlaag in overeenstemming met hun arbeidsproductiviteit. Een aanvullende uitkering moeten ze zelf regelen. Maar 70 procent van de werkgevers die al gehandicapten in dienst heeft, is tegen dit beleid, aldus een enquête van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. Omdat zij snappen dat het de motivatie en zelfredzaamheid van deze groep kwetsbare werknemers ondermijnt. Dat zal eerder de arbeidsproductiviteit aantasten dan versterken.