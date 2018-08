Competitie zal het verschil tussen jongens en meisjes juist vergroten

Toen ik het artikel 'Meer competitie graag, zodat jongens niet achterblijven' las, moest ik aan Albert Einstein denken. Niet omdat zijn genie in een sfeer van competitie is gescherpt, maar om een veel geciteerde wijsheid van hem: 'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt'. Waar competitie in het verleden de sleutelfactor was voor succes, is dat nu samenwerking.

Het hedendaagse onderwijs weerspiegelt dit. Het verschil in resultaten tussen jongens en meisjes is voor een deel hierop terug te voeren. Competitie zal het verschil waarschijnlijk alleen maar vergroten.

Het idee van competitie is afkomstig van docent wiskunde Siep de Haan, als reactie op uitspraken van hoogleraar Jelle Jolles. Deze pleit niet voor competitie maar constateert simpelweg dat jongens slechtere schoolresultaten halen dan meisjes en dat kinderen uit armere gezinnen minder presteren dan kinderen met rijkere ouders. "Jongens lopen wat achter in de ontwikkeling van zelfinzicht en in de vaardigheid van het leren", aldus Jolles. Armere kinderen missen van huis uit de stimulans en de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. Dat heeft tot gevolg dat jongens en armere kinderen meer begeleiding nodig hebben dan meisjes en meer fortuinlijke kinderen.

Feminien De suggestie die van Jolles' onderzoek uitgaat, voedt een al jaren woedende discussie in de onderwijswereld. Het onderwijs zou te feminien zijn, waardoor jongens worden achtergesteld. Daarbij gaat men er erg gemakkelijk aan voorbij dat het verschil tussen 'de jongens' en 'de meisjes' kleiner is dan de verschillen binnen de groepen. Er is alle reden om het verschil tussen jongens en meisjes te nuanceren. Het idee van competitie is niet alleen nutteloos om jongens tot betere resultaten aan te sporen, het is zelfs schadelijk. Aanmoedigen van de strijd om de beste te zijn, ontmoedigt immers het streven om elkaar te helpen. Het strijdmodel dat De Haan met een wedstrijdelement in de lessen wil creëren, zal er dus niet voor zorgen dat jongens beter gaan presteren. Het omgekeerde is meer waarschijnlijk. Bovendien levert competitie slechts één winnaar op en verder vooral veel verliezers en scheve ogen. Er is maar één oplossing die echt werkt. Goed onderwijs met aandacht voor de specifieke behoeften van de individuele leerling, zowel jongens als meisjes.

