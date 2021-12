Coming-out: Voor die orthodoxie van mijn jeugd heb ik mij lang geschaamd, maar daar ben ik mee gestopt

Ik heb als student aan de Evangelische School voor Journalistiek nog eens geprobeerd, geheel tevergeefs, om Tros-dj Cowboy Gerard te bekeren van zijn homoseksualiteit, ik heb het weleens eerder verteld. Voor die orthodoxie van mijn jeugd heb ik mij lang geschaamd, maar daar ben ik mee gestopt: je bent wie je bent, niet wie je was, en waar je vandaan komt is een gevolg van het lot, niet van een keuze. Intussen is de denktrant van de zware broeders en zusters mij wel vreemd geworden. Als de liefde wordt gesmoord door religieuze voorschriften, zou ik eerder die voorschriften overboord gooien dan de liefde.

Maar zo werkt het natuurlijk niet voor wie woorden wetten zijn, en dat is het geval bij de reformatorischen. Alles wat er nu speelt rond de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem is daartoe te herleiden: “Homoseksualiteit is een gevolg van de zonde en moet als een teken van gebrokenheid worden gezien.” Zo stond het in de interne ‘notitie seksualiteit’ van deze school uit 2016, en afgelopen zomer bleek uit een publicatie van NRC wat dit in de praktijk betekende: leerlingen die blijk gaven van homoseksuele belangstelling werden gedwongen dit te delen met hun ouders.

Dankzij een Wob-procedure weten we nu dat het verder ging: leerkrachten werden geacht het bestuur in te lichten als ze wisten dat een collega ‘een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht’, waarna een gesprek zou volgen. “Volhardt het personeelslid in zijn leefwijze of voornemen daartoe, dan is een (handhaving van de) benoeming in strijd met de grondslag van de school en wordt bezien welke weg gegaan kan worden om tot oplossing te komen.”

Ik weet niet of het ooit zover is gekomen, maar het moge duidelijk zijn dat zo’n oplossing nooit kon bestaan uit het vrijlaten van de leerkracht in zijn of haar seksuele leven. Gedwongen ontslag zou ook lastig zijn, want in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling, dus dan zou alleen een smadelijk vertrek via de achterdeur resten. Ik denk aan de dichtregels van Leo Vroman:

Zo kweekt elke groep gewonde wanden,

en zo krijgt ieder geloof verharde randen,

waar blindheid niet gezien wordt als gemis

en gepreekt wordt uit gescheurde tanden

Terwijl ik geloof dat alles heilig is.

Na de eerdere publicatie in NRC volgde politieke afkeuring en een onderzoek van de Onderwijsinspectie, die aangifte deed tegen de Gomarus. Dat verklaart wellicht waarom het bestuur nu behoedzaam reageert. De notitie uit 2016 wordt niet meer gehanteerd, zegt men, er is een nieuw document opgesteld, dat inmiddels bij de inspectie ligt. Geen idee wat daar in staat, maar ik stel voor dat we bidden voor een herhaling van het wonder dat zich heeft voorgedaan bij de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. Deze van oorsprong vrijgemaakt-gereformeerde school, die in mijn tijd net zo dacht als de refo’s, is nu ‘een veilige school voor roze christenen’, zoals Trouw optekende in 2017. Op coming-outdag heet het daar: ‘Je mag hier zijn wie je bent: hetero, homo, lesbisch of transgender’.