Combinatieklas heeft ook voordelen

Onlangs zijn ouders naar de rechter gestapt omdat ze niet wilden dat hun kind in een combinatieklas terecht zou komen. Natuurlijk zie ik soms op scholen hoe het niét moet in zo'n klas. Groep vier zit links, groep vijf rechts. Juf of meester legt luíd en duídelijk iets uit aan groep vier, terwijl groep vijf 'zelfstandig aan de slag gaat'.

Zelf werkte ik jarenlang met combinatieklassen en dat is prima te doen, mits je de groep als één geheel ziet, goed nadenkt over je onderwijsorganisatie en vooral de voordelen benut.

Weerstand

Ik werd in de jaren tachtig directeur van een nieuwe basisschool in Brabant. We zouden met ongeveer veertig kinderen beginnen, maar de weerstand tegen de komst van een 'openbare school' in een dorp waar de katholieke school de dienst uitmaakte, was erg groot.

Ik werd dus directeur van een eenmansschool met achttien kinderen. Ik had nog nooit met een combinatie gewerkt, maakte me dus zorgen en toch werd het een van mijn leukste jaren in het onderwijs. Het eerste wat opviel was dat oudere kinderen als vanzelfsprekend jongere kinderen gingen helpen; naar elkaar luisterden; al pratend in de kring hun conflicten oplosten en lief en leed deelden.

Ik zette de kinderen door elkaar in tafelgroepjes en voor mezelf had ik een leshoekje ingericht, waar ik in kleine groepjes zachtjes uitleg gaf. Verder leerde ik ze werken met 'taken' waarin opdrachten stonden voor rekenen en taal, maar bijvoorbeeld ook voor geschiedenis. De allerjongsten kregen uurtaakjes, de middenbouw dagtaken en de bovenbouw weektaken. Waarbij ik me heel goed realiseerde dat zelfstandig werken niet vanzelf gaat.