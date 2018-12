Columnisten mogen schuren en behagen, maar het moet wel inhoudelijk blijven

Columnisten, lezers en journalisten richtten in de afgelopen week de pijlen op elkaar en op ons. Dat was soms scherp, verwijtend en vilein.

Lees verder na de advertentie

Wat er uit de kolommen van de krant en vanuit Twitter opsteeg, was geen fraai beeld en ik kan me voorstellen dat de soms scherpe echo’s van het vertrek van Seada Nourhussen de lezer in verwarring hebben achtergelaten. Het staat voor mij ook wel symbool voor het hele politiek-maatschappelijke debat over de verhoudingen in de samenleving, tussen oud- en nieuwkomers, tussen witte mensen en mensen met een kleur. Het lijkt wel alsof we niet meer naar elkaar willen luisteren, ons niet meer met elkaar willen verbinden, maar elkaar alleen nog hard midscheeps willen raken, verwijtend.

De grofheid van de reacties, veelal op sociale media, het gescheld, het niet willen luisteren, vind ik verontrustend

Als ik hier schrijf ‘witte mensen’ dan weet ik al bijna zeker dat ik een mailtje krijg van een lezer die zich boos afvraagt waarom ik witte mensen schrijf in plaats van blanke mensen. “Vindt u dan dat ik een racist ben?” Nee, dat vind ik niet. En dat vind ik ook niet van mensen die willen vasthouden aan een zwarte Piet. En omgekeerd trouwens ook, zwarte mensen mogen best consideratie ­hebben met mensen die vanuit traditie en cultuur opgegroeid zijn met een zwarte Piet. Maar witte dan wel blanke mensen mogen ook open staan voor nieuwe opvattingen over die traditie en cultuur. Uit de vele lezers­reacties die we binnenkregen over het uiterlijk van zwarte Piet blijkt dat die bereidheid er zeker is.