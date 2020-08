Code oranje: wie wordt nu beschermd tegen wie?

Het is nog maar een paar weken geleden, de zomer loeide net weer aan, en in mijn laatste column voor de vakantie hield ik mijzelf streng voor dat het virus nog steeds bestond, maar voegde eraan toe dat ik ook verlekkerd de kaart van Europa bestudeerde. Grenzen gingen open, we konden alle kanten op. En ik wilde ook graag alle kanten weer op, want waartoe is de mens op aarde? Om te zwalken natuurlijk. Ik had het zwalken gemist.

Ik geef toe dat de mens ook op aarde is om thuis te blijven dan wel langs de kortste lijn van A naar B te racen, maar we mogen het doelloze zwerven niet verwaarlozen, anders komen we nergens. In ANWB-verpakking – onze verzorgingsstaat op wielen – doen we dit met een doorlopende reisverzekering, waarmee het ‘zorgeloze avontuur’ is uitgevonden, maar een beetje zwerven hoort er nog steeds bij. In ons geval: tent in de kofferbak, mondkapjes in het dashboardkastje, en dan richting Oosten.

Ik had zelfs een verplichte online-coronaverzekering voor Oekraïne afgesloten, want we zouden mogelijk de stad Lviv aandoen, ooit het meest oostelijke bolwerk van het Habsburgse rijk, en de plaats waar de legendarische schrijver Joseph Roth opgroeide. Maar uiteindelijk kwamen we niet oostelijker dan Tiszafüred in Hongarije, waar we overvallen werden door regen en oorlogszuchtige horrormuggen, zodat we moesten uitwijken naar Kroatië.

Daar scheen de zon elke dag, de Dalmatische kust was schaamteloos prachtig, nergens smaakten de oesters beter, en qua corona zaten we goed. De dichtstbijzijnde tent stond op minstens 15 meter afstand, er werd naar hartelust gedesinfecteerd, de zeldzame drukke plekken konden we gemakkelijk vermijden en in de winkels droeg iedereen mondkapjes, al zakten die soms af tot onder de kin.

Als iets me zorgen baarde, dan hooguit de berichten uit Nederland, met name uit mijn woonplaats: in Rotterdam was plotseling sprake van een hausse aan besmettingen. Hopelijk zou dat niet al te lang aanhouden. En toen kwamen de appjes: Nederland had Kroatië op de lijst van oranje landen gezet, er gold een negatief reisadvies, vakantiegangers werden opgeroepen huiswaarts te keren.

Eerst dacht ik nog dat het Kroatië was dat zich wilde beschermen tegen Nederlanders, maar het bleek toch echt andersom te liggen. En inderdaad, de cijfers in Kroatië (tot dusver 5224 gevallen, tegen 55.023 voor Nederland) gingen omhoog. Maar niet ernstiger dan in Nederland, al helemaal niet waar wij zaten.

De directeur van het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid keerde zich tegen het Nederlandse besluit – volgens hem had Den Haag onderscheid moeten maken per regio en was alle benodigde informatie daarvoor beschikbaar. Wij bleven dus nog even, RIVM-afvalligen tegen heug en meug.

Thuisgekomen checkte ik de coronameter nog één keer. Nieuwe gevallen in Nederland: 431, waarvan 125 in Rotterdam. Kroatië: 86, waarvan 15 in ‘onze’ regio. Mijn zelf-quarantaine is begonnen, maar wie wordt nu eigenlijk beschermd tegen wie?

