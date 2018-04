Cocu begrijp ik altijd en nee, Ten Hag niet

PSV, met zijn magere selectie, kan niet zo mooi voetballen - voor zover je dat van een Nederlandse kampioen nog kunt vragen dan, iets van mooi voetbal. Maar als PSV vanavond punten verliest bij AZ, als Ajax morgen wint van Heracles en volgende week bij PSV, als het verschil dan één of twee punten is, is het dan anders? Zou vooral het beeld van Ajax dan nog anders kunnen zijn of worden? Dat lijkt me toch niet.

Het zal niet eenvoudig zijn om straks een kampioensverhaal over PSV te schrijven, maar wat te denken van zo'n verhaal over Ajax, als dat er alsnog van zou moeten komen? In negen van de elf wedstrijden tot dusverre onder leiding van trainer Erik ten Hag begon Ajax zwak en zielloos, en het hield dat vaak behoorlijk lang vol. Als we het erover eens zijn dat kwaliteit van een voetballer meer is dan het raken van een bal, dat ook en vooral besef van het gevraagde daaronder valt, zijn de spelers van Ajax dan wel beter dan die van PSV, zoals driekwart seizoen is verondersteld, gezegd en geschreven?

Motivatie en besef moeten uit spelers zelf komen, dat in de eerste plaats. Maar wat horen die van Ajax? Theoretische praat van hun trainer, een trainer bij wie je in wat hij zegt vooral hoort dat hij lijnen op zijn tekenbord heeft getrokken en dat hij denkt dat alles goed komt, als die maar worden gevolgd. Een subtopvoetballer (één van FC Utrecht bijvoorbeeld, zijn vorige club) kan daar houvast aan hebben, hij kan zich er tot op bepaalde hoogte mee verbeteren. Maar een treetje hoger mag van een basisniveau worden uitgegaan, daar komt het ook, of meer, aan op details waarin de vooruitgang moet worden gezocht.

Je kunt veel van PSV zeggen, maar de ploeg doet wat de trainer wil