Coalitie kan nu echt van start

Het is dan ook niet gek te stellen dat de komende jaarwisseling het echte startsein zal zijn voor deze vierpartijencoalitie.

Voor de samenstelling van deze kabinetsploeg was er geen werkelijk alternatief. Er waren hoe dan ook vier partijen nodig voor een min of meer werkbare meerderheid in de beide Kamers, en van alle middelgrote politieke partijen die Nederland inmiddels telt bleken alleen deze vier tot werkbare afspraken in staat.

Of met de – door de verkiezingsuitslag onvermijdelijke – lange duur van de kabinetsformatie kostbare tijd verloren is gegaan, moet de komende maanden blijken. Na de jaarwisseling zal het beleid van de nieuwe coalitie vorm moeten gaan krijgen en dan zal ook blijken hoe hecht de samenwerking is.

Niet optimistisch

Het stemt vooralsnog niet optimistisch dat bij de eerste de beste gelegenheid, vlak voor de Kerstdagen, D66 en de ChristenUnie elkaar in de haren vlogen over een medisch-ethisch onderwerp. D66 wil haast maken met een initiatief-wetsontwerp rond voltooid leven. En de ChristenUnie heeft voorlopig geen enkele haast met zelfs maar het onderzoek dat in het regeerakkoord werd aangekondigd, naar de vraag of er in Nederland eigenlijk wel behoefte is aan een regeling rond voltooid leven.

Een rustige start is het derde kabinet-Rutte sowieso niet gegeven, want na het kerstreces begint alweer een verkiezingscampagne, dit keer voor de gemeenteraden.

Al zijn het lokale verkiezingen en betekenen al die plaatselijke lijsten dat verantwoorde conclusies over de landelijke politiek nauwelijks mogelijk zijn, toch zal de uitslag in verband worden gebracht met de steun of het gebrek aan steun onder de kiezers voor de coalitie.