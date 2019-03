CO2-belasting is onontkoombaar

De mars is het antwoord van de milieuorganisaties, maar ook FNV en de Woonbond, op het Klimaatakkoord. Zij keerden december vorig jaar de onderhandelingen daarover de rug toe. Ze wijzen naar het Klimaatakkoord; daar zit geen CO2-taks in voor de industrie. Ook missen ze het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De rekening van de energietransitie komt vooral bij de huishoudens en het midden- en kleinbedrijf terecht.

En zo verbindt de wens om vooral het bedrijfsleven écht aan te pakken de groeiende groep ‘klimaatvermoeiden’ met de zo actieve kli­maat­mars­lo­pers

Of dit klopt en of het Klimaatakkoord sowieso toereikend is om te voldoen aan de internationale verplichtingen, zal de komende week blijken. Woensdag komen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving met hun doorrekeningen.

De actievoerders van morgen behoren in ieder geval niet tot de groeiende groep mensen die moe zijn van al het gedoe over het veranderende klimaat. Drie jaar terug was driekwart van de mensen hier nog bezorgd over, nu nog maar 65 procent. Ook daalt de steun voor ingrijpende maatregelen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.