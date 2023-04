ChristenUnie wil de pulsvisserij reanimeren en noemt het nu ‘smart fishing’

Of hij niet aan een dood paard aan het trekken is, vragen de mensen Peter van Dalen steeds. Of ze vragen hem in welk jaar hij leeft. Want Van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie, pleit plots weer voor de pulsvisserij. ‘De puls is puik’ is de nieuwe slogan van Van Dalen, die zo de Nederlandse visserijsector wil redden.

Pulsvisserij, vissen met stroomstootjes, wordt in Brussel over het algemeen geschaard onder de grootste zepers die Nederland ooit in Europa beging. Het was een methode waar Nederlandse vissers patent op hadden. In de rest van de EU werd er met afgrijzen naar gekeken. Het beeld dat Nederlandse vissers de Noordzee onder stroom zetten om hun netten te vullen, was snel gevormd. Het Europees Parlement vroeg in 2018 om een eind aan de praktijk, in 2021 moest Nederland er van Brussel echt mee ophouden.

Maar nu wil Peter van Dalen het opnieuw gaan proberen. Hij ziet aanknopingspunten: de Europese Commissie heeft immers onlangs laten weten dat het Europese visserijwezen duurzamer moet. Er moet een einde komen aan vismethodes die de zeebodem helemaal overhoop halen. Tel dat op bij het resultaat van een promotie-onderzoek dat een paar weken geleden uitkwam, en Van Dalen denkt dat puls weer kan.

Nederlandse sjoemelarij

Het moet natuurlijk geen pulsvisserij meer heten, want dat woord is voorgoed besmet geraakt met een air van Nederlandse sjoemelarij, onder meer omdat de Nederlandse overheid te veel vergunningen voor pulsboten afgaf. Het nieuwe pulsvissen zou eerder ‘smart fishing’ moeten heten.

Het zou ook geen puur Nederlands initiatief moeten zijn, maar gedragen moeten worden door de hele Europese visserijsector. De Franse vissers, voorheen de grootste tegenstanders, moeten volgens Van Dalen kennis nemen van het promotie-onderzoek van de Nederlander Pim Boute, die jarenlang onderzoek deed naar de nadelige effecten van pulsvissen.

Die zijn er eigenlijk niet, concludeert Boute. Zeekomkommers, bodemdiertjes – ze hebben geen last van de stroomstootjes. Alleen een bepaalde kabeljauw ondervindt er mogelijk nadeel van, maar dat is met een aanpassing aan de netten op te lossen. Een enkele Franse visser heeft al positief gereageerd.

Het deksel op de neus

Van Dalen heeft het proefschrift van Boute al opgestuurd naar Eurocommissaris Sinkevicius, die nu de boomkorvissers (die sleepnetten gebruiken) op de korrel heeft. “Nederland heeft het destijds niet slim aangepakt”, zegt Van Dalen in zijn wekelijkse podcast. “We deelden geen informatie met andere landen. Daardoor hebben we het deksel op de neus gekregen.”

Nu zitten Nederlandse vissers met andere Noordzeevissers in hetzelfde verdomhoekje. Sinkevicius wil vanaf maart 2024 alle bodemberoerende visserij in Natura2000-gebieden stoppen. Dat betekent de nekslag voor de Nederlandse garnalenvissers, die voornamelijk in Natura200-gebieden vissen. Maar ook andere EU-landen aan de Noordzee vrezen voor hun visserijsector. Frankrijk, Denemarken, Spanje, België, allemaal vrezen ze Sinkevicius’ natuurplan.

Nu zouden ze weleens heel anders naar puls kunnen kijken, denkt Van Dalen. Of naar ‘smart fishing’, dat nu ook wetenschappelijk is onderbouwd. Dus of hij trekt aan een dood paard? “Ik kan dat paard weer levend krijgen”, zegt hij.