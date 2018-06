Christelijke partijen waren helemaal niet goed voor emancipatie

Er kan niet voldoende worden benadrukt dat mannen als Rutte de emancipatie geen dienst bewijzen, maar Goslinga trekt aan het einde van zijn stuk de merkwaardige conclusie dat ons land onder 'de dominantie van christelijke partijen met de tijdgeest is meegegaan'.

Hij durft, want juist de christelijke partijen zijn verantwoordelijk voor de moederschapscultus die de Nederlandse vrouw tot ver in de vorige eeuw afhankelijk maakte van haar echtgenoot en haar verbood om buitenshuis te werken. Die diepgewortelde huisvrouwideologie zet vrouwen nog altijd op achterstand. De meeste vrouwen kiezen ervoor zorg te combineren met een deeltijdbaan waardoor ze zelden de top bereiken.

Dat de eerste vrouwelijke minister Marga Klompé ongehuwd was, was een voorwaarde van de KVP om haar naar het Binnenhof te sturen. Getrouwde vrouwen hadden immers al een fulltime bezigheid, als verzorgster van hun gezin. Carl Romme, Klompé's beschermheer, had als minister in het kabinet van ARP'er Colijn in 1937 zelfs een wetsvoorstel gemaakt waarmee hij alle gehuwde vrouwen het werken wilde verbieden, omdat 'naar natuurlijk bestel' een vrouw thuishoorde in haar gezin.