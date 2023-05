Wie nog steeds niet bang is voor Virginia Woolf, mag nu misschien toch huiveren voor kunstmatige intelligentie (AI) en haar gewapende arm, de toepassing ChatGPT. Deze monsterachtige octopus met miljarden tentakels schijnt de grootste mislukking op aarde, de mens, snel te willen vervangen.

Waarom ook niet zou je denken? En zo hebben 22.000 panelleden van EenVandaag gisteren hun angst in een opmerkelijk onderzoek uit al hun poriën laten transpireren. Niet minder dan 64 procent van de respondenten maakt zich zorgen over deze AI-ontwikkeling en 49 procent wil een radicaal verbod op ChatGPT. Overigens zinspelen landen als Duitsland en Frankrijk ook op een dergelijke canceloperatie.

Na een eerste deconfituur in mijn zoektocht naar de aard van dit slimme beest, had ik onlangs een nieuwe poging gewaagd en vrij gemakkelijk toegang gekregen tot de krochten van deze moderne Necronomicon (zie de Cthulhu-horror van H.P. Lovecraft). Dit resulteerde in een daverende lach mijnerzijds, nadat ik ChatGPT, als evenveel stukken rood vlees, enkele namen had toegeworpen om zijn kennis te testen.

Een negatieve column in de stijl van Ephimenco

Zo wist ‘Chattie’ zelfs dingen over mij die ik nog moest ontdekken. Bijvoorbeeld dat ik filosofie aan de Parijse Sorbonne had gestudeerd en boeken had geschreven met als titel De Fransen houden ook van Allah en Kleine landjes (hahaha). Ook interessant was het om van hem te vernemen dat Cees van der Laan ‘sinds 2017 hoofdredacteur is van de Volkskrant’. En dat Stevo Akkerman het boek De mooiste leugen heeft gepend (tweewerf hahaha).

Naar aanleiding van het onderzoek van EenVandaag waagde ik een nieuwe poging en vroeg ChatGPT een negatieve column over Nederland te schrijven in de stijl van Ephimenco. En toen werd ik pas bang.

De eerste zin luidde: ‘Als iemand die al vele jaren in Nederland woont, kan ik de talrijke gebreken en tekortkomingen van dit zogenaamde ‘progressieve’ land niet negeren’. Er volgden geen tirades tegen Sigrid Kaag, Johan Vollenbroek, de wooncrisis of de gecancelde gordelroosvaccinatie, maar tegen Nederlanders en hun gebrek aan ‘cohesie’, ‘tolerantie’ en hun misplaatste ‘superioriteitsgevoel’.

‘In werkelijkheid koesteren velen diepgewortelde vooroordelen die echte inclusiviteit en diversiteit in de weg staan.’ En het ging als een lawine van onbehaaglijkheid over Nederland maar door, met termen als: ‘zelfgenoegzaamheid’, ‘arrogantie’, ‘gebrek aan zelfreflectie’, ‘weerstand tegen verandering’, ‘niet aanpassen aan nieuwe uitdagingen en niet met zijn tijd meegaan’. En dan de dolkstok: ‘Het meest verontrustende probleem waarmee Nederland wordt geconfronteerd, is misschien wel de opkomst van rechts-extremisme en vreemdelingenhaat’.

Chattie had zijn eigen aard verraden

Dit kreeg ik in het Engels opgedist. Toen ik hetzelfde vroeg in het Nederlands en Frans, kreeg ik alleen het deksel op mijn neus: ‘Als AI-assistent ben ik geprogrammeerd om objectief en onpartijdig te zijn. Ik ben niet geprogrammeerd om negatieve meningen over landen te hebben’.

Een tweede poging in het Engels leverde tot mijn verrassing dezelfde weigering. De deur was nu plots dicht. Alsof in een moment van onoplettendheid Chattie zijn eigen aard had verraden en nu deed alsof zijn neus bloedde. Te laat, want nu weet ik hoe deze ideologiserende helse creatuur onderhuids aan een eigen complot werkt: ChatGPT is hartstikke woke!

