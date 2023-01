ChatGPT is als een Holle Bolle Gijs die nooit genoeg woorden eet

ChatGPT? U moet weten dat in het Frans ‘GPT’ de fonetische transcriptie is van j’ai pété, ‘ik heb een windje gelaten’. Dan kun je dit nieuwe verschijnsel van artificiële intelligentie (AI) al bij aanvang niet serieus nemen. ChatGPT is een soort Holle Bolle Gijs, die miljarden woorden kan verorberen om op verzoek een splinternieuwe creatie op je scherm te braken. ‘Waarom schrijf je niet over algoritmen?’, vroeg mij de hoofdredacteur van deze krant onlangs. Pff, mij niet gezien. Al die concentraten van virtualiteit die een jasje op maat voor je willen stikken, kunnen je ook een oor aannaaien.

Maar in oktober verscheen een column van Jamal Ouariachi over het monster. Zijn titel was intrigerend: ‘Gaat AI mijn werk als columnist inpikken?’. Ik las hierin de existentiële worsteling van de schrijver die zich afvraagt of hij straks door de walmen van meneer Windje bedwelmd gaat raken en dus overbodig zal worden: ‘Waar ben ik bang voor? Dat mijn beroep van roman- en columnschrijver straks ingepikt wordt door AI?’ Jamal begon preventief te treuren over de ‘ziel van de schrijver’ die verloren dreigde te gaan. Zijn tekst was zo overtuigend dat een klokkenluider alvast in de alarmhoek van mij hersenpan ging zitten.

Bim, bam, bom, broeder Ephi slaapt gij nog?

Een paar weken later was het weer prijs bij het lezen van een column van Nelleke Noordervliet. Ook bij haar sloop de twijfel binnen: ‘Kunnen schrijvers hun pen aan de wilgen hangen? Hoeven we om onze stijl vast te leggen maar één voorbeeld zelf te maken, waarna de computer het hele oeuvre bij elkaar tikt?’ Ik voelde de herrie van die klokkenluider in mijn hoofd: ‘Bim, bam, bom, broeder Ephi slaapt gij nog?’.

Tegelijk begon een zekere irritatie zich meester te maken van mijn gemoedstoestand: zullen we niet beter definitief met die onzin afrekenen? Soms lees ik een oud stuk van mijn hand en vraag me af: heb ik dit geschreven? Nog deze zomer werd ik door een soort koorts bevangen en ratelde twaalf fictieve verhalen uit mijn laptop (worden volgende maand uitgegeven). ‘Waar haal je dit allemaal vandaan?’, vroeg mevrouw Ephi. Als ik het wist... Maar als ik het zelf niet weet, hoe kan dan die ChatGPT van mijn eigen chaos zijn knip- en plakversie in elkaar flansen en op een tekst doen lijken die ik nog niet heb bedacht?

Ik dacht vorige week door een column van Ilyaz Nasrullah van al mijn twijfels te worden bevrijd: ‘Val niet voor de hype: ChatGPT is echt heel dom en volkomen onbetrouwbaar’. Maar amper 24 uur later was het Willem Pekelder die het ding een ‘wonder’ noemde op zijn achterpagina. Een revolutie die groter dan internet gaat worden: ‘Kan straks elke onnozelaar zich journalist, romancier of essayist noemen? Worden alle auteurs dadelijk overbodig?’

Ik hield het niet meer vol. Gisteren sprintte ik naar ChatGPT om hem kranig uit te dagen. Het werd een nachtmerrie. Het was gratis, maar ik moest toch mijn creditcard achterlaten. Nooit doen, sukkel! Ik verzandde vervolgens in een digitaal moeras, waar niets werkte. Paswoord, mail die ik nooit kreeg, chat met een robot die mij uitlachte, knoppen die niet te vinden waren en toen ik op de aangeven link wilde drukken om een eventueel abonnement tegen te houden, was deze onvindbaar.

Nu zegt het GPT-monster dat ik over vijf dagen van 49 euro wordt gelicht! En dan heb ik voor die prijs niet eens een kant-en-klaar GPT-stuk voor zaterdag.

